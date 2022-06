Alegra tu casa con adornos navideños

¿Está tu casa preparada para el momento en que Santa Claus trepe en tu techo con su trineo y salte a tu casa por tu chimenea? No, no nos referimos a la leche y las galletas, ¡nos referimos a tu decoración de Navidad! Recuerda que nunca es demasiado temprano para empezar a pensar tus arreglos y la decoración para las distintas festividades. Con eso en mente, hoy queremos darte algunas ideas y tips para tus adornos navideños. No importa si tu presupuesto es corto, escaso o nulo pues siempre tenemos soluciones a todo tipo de reto -bien sea creativo o monetario-. Aquí vamos y que suenen las campanas…

¿Cómo puedo hacer que mi decoración navideña sea creativa y muy original?

Existen varias ideas a las que podrías recurrir peor aquí te va una que nos parece única y, por lo mismo, destacable: ¡crea tus propios vinilos de pared navideños! Hacer vinilos en casa no es tan difícil ni laborioso como podría parecer; solo necesitarás un poco de papel de contacto -o papel contact- unas tijeras, un lápiz y ya está. Recuerda que la idea es, siempre, la de decorar tu casa con adornos navideños que no por ser festivos y ocasionales deben resultar pesados o poco elegantes. ¿Qué tal si utilizas un sobrio papel de contacto de color negro para recrear -en tus paredes- sombras y formas de la Navidad? No debes ser un gran pintor ni mucho menos solo debes:

1. Elegir una figura que te guste (las galletas de jengibre, Papá Noel, su trineo, unas campanitas, la estrella de belén, el bastón de los reyes magos, etc.).

2. Traza la forma elegida sobre el respaldo del papel de contacto (si eres de aquellos a los que no se les facilita eso desgastar el lápiz a punta de talento, recuerda que siempre está la opción e calcar y que nadie nunca se enterará de que hiciste trampa.).

3 Corta la figura siguiendo el trazo.

4. Pega la figura en una de tus paredes que -por cierto- si es blanca lo hará lucir mucho mejor y contrastante. Recuerda que el contraste entre el negro del vinilo de pared y el blanco de tus paredes resultará muy moderno, arriesgado y contemporáneo. ¿Qué opinas de esta idea? ¿si te parece lo suficientemente original y creativa?

¿Cómo puedo llenar de color mi hogar en Navidad sin que resulte demasiado empalagoso?

En ocasiones queremos que, para Navidad, nuestra casa tenga algo más de color, vida y espíritu de lo usual, ¿no es así? Recuerda que es muy importante encontrar siempre el balance entre la alegría de una festividad y el buen gusto y el estilo, en esencia, de tu casa. Con esto en mente, hoy queremos sugerirte adornos navideños que si bien aportarán color y alegría no dejarán de ser sobrios y medidos. Aquí te va nuestra idea sugerida: ¡llena tu casa, literalmente, del dulce sabor de estas fiestas! Lo único que debes hacer es buscar tarros de cristal que tengas guardados o olvidados en tu casa (aquellos de la mermelada, las compotas, las olivas y demás) y rellenarlos con coloridos dulces.

La mejor parte de este tipo de adornos navideños será que no solo lucirán muy bien sino que, además, si se quiere podrán cumplir una doble función (la de ver y la de comer). Una gran opción es la de decorar tu comedor o tu mesa de centro en la sala con estos tarros que seguro provocarán antojos y buenos cumplidos. ¿Quién dijo que en diciembre las casas se debían vestir -enteras- de rojo y de verde? La clave está en saber añadir color en su justa medida sin abandonar el sentido y la noción elegante que te caracteriza a ti y a tus rincones.

¿Cuál es el estilo ecléctico y qué tiene que ver con los objetos de época?

Un estilo ecléctico es aquel que se adquiere cuando de forma armoniosa y calculada logramos combinar y mezclar lo mejor de varios mundos, etnias, culturas, épocas, paletas de color, materiales, estampados, patrones, estilos, etc. Si bien una casa puede ser considerada ecléctica al combinar más de dos estilos -como el industrial y el rústico, por ejemplo- también se le considera ecléctica al combinar elemento o accesorios modernos con objetos antiguos o de época. Ahora bien, aquí te va una importante recomendación: si estás pensando en adquirir este particular estilo, no sería mala idea dejarte asesorar por un experto en diseño y decoración de interiores para que de este modo tu hogar no termine pareciendo un anárquico arco iris o un salpicón de demasiadas ideas, colores, estilos y épocas. No está mal querer que tu casa tenga toques árabes y toques hindúes, lo que está mal es hacerlo a la loca.

¿Qué elementos de mi casa me sirven para hacer adornos navideños?

¡Muchos elementos de tu casa te pueden servir para hacer adornos navideños! De hecho, esta pregunta nos fascina pues siempre conlleva a una respuesta muy ecológica que opta por la reutilización y el reciclaje por encima de la compra. AL final del día no se necesita ser millonario cuando se tiene buenas ideas y una creatividad que llena mucho más que unas cuantas billeteras.

Aquí te va entonces una de las muchísimas y múltiples ideas a las que podrías recurrir si así lo quieres: Haz de tus bombillos un elemento que, además de brindar luz, brinde todo el espíritu de la Navidad. Adoramos las luces navideñas pero no, en esta ocasión no nos estamos refiriendo a ellas; nos referimos a aquellos bombillos -comunes y corrientes- a los que tenemos acceso todos los días. ¿Has visto la forma que tienen esos bombillos? ¿no te recuerdan a algo? Así es tu bombillo -si lo deseas- podría convertirse en un lindo, reciclable e ingenioso hombrecito de nieve. ¿Qué me dices de este original adorno? Solo debes pintar tu bombilla de blanco, añadirle un par de ojos, una bufanda -con pintura, claro- y ya está. Te proponemos hacer un ejercicio: recorre tu casa en búsqueda de todos aquellos objetos perdidos, olvidados, relegados o en desuso que puedas encontrar; ahora mira su forma su tamaño, su contextura y su color y dinos, tú mismo, para qué adornos navideños podría funcionar. ¿Qué decoraciones reciclables se te vienen en mente?

¿Cómo puedo hacer un árbol de Navidad que sea todo menos tradicional?

Te tenemos una idea que no solo se verá muy bien sino que además los unirá como familia: ¡anímate a hacer un árbol todo hecho en fotografías tuyas y de los tuyos! La idea es imprimir fotografías -cuantas más puedas mejor- de tu familia para luego pegarlas en la pared creando, o recreando, la forma de un árbol de pino. No olvides pegar tus memorias de forma tal que no arruines tus lindas paredes, ¿eh? Esta idea no solo es muy original y única sino que además es muy íntima y personal (adoraos ser redundantes, discúlpenos). Te aseguramos que, de hacernos caso, no habrán dos árboles como el tuyo en el mundo, pues incluso si tu vecino se copia de tu idea no habrá un collage igual y tus fotos serán las tuyas y de nadie más. A la larga, la Navidad se trata de la unión familiar y, por lo mismo, parece apenas lógico que nuestros adornos navideños fomenten tal espíritu de forma estética, claro.

¿Qué toques navideños le podría añadir a mi habitación?

¿Qué es lo primero que uno mira al llegar a una habitación o a un dormitorio? Exacto, la cama. Hoy te enseñaremos cómo dar un sutil pero adorable toque navideño a tu cama, ¿te parece? Y lo mejor es que tu lista de materiales a adquirir es muy pequeña y está al alcance de la mano de todos: agarra tijeras, hilo blanco, agujas y varios botones de distintas proporciones y colores. ¿Ya te imaginas por dónde va la cosa? Esta propuesta es genial para aquellos que tiene cojines so almohadas blancas que emulan la hermosa y siempre apacible nieve. La idea es simple: usa un par de botones grandes y negros para coser -en la almohada- los ojos de tu futuro hombrecito de nieve; utilizando botones más pequeños -varios- haz la boca de tu adorno navideño y, si lo quieres, ponle una nariz roja y alegre. No olvides que los botones serán tus aliados a la hora de ponerte creativo y meterte -de lleno- en el universo de las manualidades. Tan solo imagina todas las posibilidades y todas las cosas que podrías hacer al reunir varios botones; cuéntanos qué idea se te viene a la cabeza…