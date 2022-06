¿Quieres averiguar por apartamentos en venta en tu ciudad? ¿Sabes todo lo que debes tener en cuenta antes de animarte a comprar un apartamento? ¿Tienes claro cómo darle un cierto estilo a tu vivienda? ¿Sabes cómo decorar o diseñar tu apartamento sin importar qué tan pequeño sea? ¿Conoces qué materiales le van mejor al clima de tu casa? En homify queremos ayudarte para así dar respuestas a todas tus dudas e inquietudes; queremos guiarte y asesorarte en el proceso de elegir, comprar y adecuar tus apartamentos sin importar sus metros cuadrados o su ubicación. Así que, ya sabes, ingresa sin más preámbulos a nuestro portal y deja atrás tantas incógnitas, ¿te parece?

¿Qué debo tener en cuenta antes de comprar un apartamento que he visto tan solo en planos?

Esta pregunta es esencial pues muchas veces a la hora de mirar apartamentos en venta en físico sabemos lo que queremos y entendemos si lo que vemos se adapta a ello; sin embargo, cuando se trata de planos es igualmente importante saber qué mirar y en qué fijarse antes de comprar. ¿Listos para la lección breve?

Punto #1: Asegúrate de acudir a una constructora que antes que nada sea confiable pero que, además, cuenta con mucha experiencia en proyectos parecido al tuyo; ten en cuenta que, incluso las constructoras vienen con especialidades y énfasis puntuales (como en todo gremio, claro). Fíjate además que tu constructora se encuentre constituida legalmente y que, por supuesto, cuente con la documentación necesaria -permisos de construcción para el uso del suelo y demás-. Revisa otros proyectos en los que dicha constructora haya participado y averigua cuál es el feedback o cuáles son los comentarios de sus antiguos clientes -en otras palabras: mide su nivel de satisfacción para estimar el tuyo en potencia-. Saber la opinión de antiguos clientes te constatará qué tan cumplidos, pulidos, ordenados y fiables son los profesionales a los que estás acudiendo. Recuerda que en homify podrás tener acceso a todo esto para así elegir bien informado y con consciencia.

Punto #2: Haz un presupuesto juicioso y no permitas que tus sumas y restas te engañen; calcula bien y evita llevarte sorpresas. Ten muy en cuenta que, a pesar de que luego de firmar el contrato de compra-venta de tu futuro apartamento -al referirnos a planos y no a un apartamento ya construido propiamente- deberás vivir por un tiempo (lo que dure la construcción) en tu residencia habitual y seguir pagando su arriendo. Suma la cuota inicial de tu proyecto más las mensualidades de la vivienda que planeas abandonar y ahí sí contarás con un resultado fiable; ¿comprendes?

Punto # 3: Antes de adquirir uno de los muchos apartamentos en venta -tras verlo en planos- averigua todas las facilidades y medios de pago a los que puedes acceder. No olvides que, al comprar un apartamento sobre planos, podrás pagar tu cuota inicial de forma diferida y adquirir tu vivienda a un precio menor. Son muchas las ventajas de comprar sobre planos; o si no, ¿qué sentido tendría hacerlo? Y es que, de hecho, podrás llegar a ahorrar hasta un 15 o 20 % aproximado -o incluso hasta un 30% dependiendo del proyecto que estemos hablando- pues, en contraposición, los precios de una obra ya terminada suelen ser mucho más elevados. La razón de esto es simple: al comprar uno de los varios apartamentos en venta que ya están finiquitados y construidos, estarás pagando los costos no previstos del constructor -bien sean referentes a materiales, permisos o mano de obra-; recuerda que al comprar sobre plano no deberás pagar gastos imprevistos pues ninguna constructora -que sepamos- cuenta con una bola de cristal que les pueda predecir el futuro.

Paso # 4: No olvides que los costos de la compra pueden subirse por diversos factores y que, por lo mismo, una vez te topas con un apartamento que adoras y a buen precio ¡más vale aprovechar tu cuarto de hora! Así las cosas, el precio de tu vivienda podría aumentar según los apartamentos de la edificación que ya han sido vendidos (los primeros se venden más baratos y los últimos más caros); este es solo un ejemplo de muchos.

Paso # 5: Recuerda que el hecho de que no se hayan vendido muchos apartamentos puede hacer que puedas comprar el tuyo a un menor precio; sin embargo, esta no es siempre una buena señal y, eso, es algo que debes saber. En caso de que la obra esté por concluir y escasamente se hayan vendido unos cuantos apartamentos, esto podría representar una alerta roja para ti como comprador. No dejes que te metan gato por liebre.

Paso #6: Revisa los planos con sumo detenimiento y cuidado; fíjate que la distribución de los distintos ambientes te satisfaga y satisfaga las necesidades de tu familia. ¿Es la cocina demasiado pequeña? ¿Tiene el plano más habitaciones de las que en realidad necesitas? ¿Qué podrías hacer con las habitaciones sobrantes? ¿Cómo están segmentadas las áreas comunes?

Paso #7: Cerciórate de conocer, a ciencia cierta, las verdaderas medidas del apartamento. Recuerda que en muchos folletos o planos inexactos -y, por demás, poco profesionales- en los que no aparecen las medidas, los muebles aparecen a escala (pequeña) haciendo parecer al inmueble más grande de lo que realmente es. Consulta además cuál será la altura del techo y pide que todo esto esté estipulado en los planos de forma clara y coherente.

Una vez hayas tenido en cuenta estos 7 puntos clave, ahora sí podrá pensar en comprar tu apartamento tras haberlo visto tan solo en planos. ¿Qué tal te parecieron nuestros consejos?

¿Qué otro tipo de pautas básicas debo tener en cuenta a la hora de comprar un apartamento?

Ahora nos referiremos a la compra de apartamentos en venta ya construidos, ¿les parece? Y es que, en efecto, son muchas las cosas a tener en cuenta antes de arriesgarse a romper nuestros marranos, sacar nuestros ahorritos e invertirlos en una vivienda. He aquí algunas de las pautas y normas básicas a tener en cuenta al momento de comprar cualquier inmueble:

1. Pon mucha atención a la ubicación

Fíjate qué tan cerca queda tu futuro apartamento en potencia de tu lugar de trabajo, los colegios de tus niños, los supermercados que frecuentas, tu clínica de cabecera, tus bancos y tus sitios de recreación preferidos. No olvides que la calidad de vida no solo se mide en metros cuadrados sino en vivencias, recuerdos, practicidad y cercanía. ¿Quién dijo que calidad de vida era tener que aguantarse un tremendo trancón, de horas, para movilizarte de tu casa al trabajo? Fíjate además si el barrio pertenece a un estrato que podrás costear y si se trata de una zona desarrollada en la que encontrarás parques públicos, zonas verdes y demás. ¿Qué tan segura es la manzana que rodea a tu edificio? Todo esto será clave y deberás tenerlo en cuenta antes de tomar cualquier decisión o animarte a comprar. Compra siempre con los ojos bien abiertos y no cegado por la venda de la ignorancia o de la credulidad.

2. Tu piso no tiene porqué ser tu suplicio

¿Piensas que vivir en el primer piso podría resultar un tanto más inseguro? ¿Temes a las alturas y detestarías vivir en un veintidosavo piso? Tu piso no tiene porqué ser tu suplicio. No olvides que los pesos variarán según el piso en el que te halles y que así mismo variarán los niveles de contaminación auditiva, de luz natural y las vistas de las que podrás -o no- disfrutar.

3. Tus vecinos serán con quienes repartas tus recibos

¿Cuántos vecinos tendrás? ¿Cuántos apartamentos tendrá o tiene tu futuro edificio? Recuerda que contestar estas preguntas -antes de comprar- será vital pues así podrás estimar tus costos. SI eres de los que adora el silencio, la intimidad y la privacidad, seguramente preferirás contar con pocos vecinos pero, ojo, no olvides que -muy seguramente- esto te representará un mayor gasto en mantenimiento. ¿Qué pasas si tu elevador o ascensor se daña? Pasa que el costo del arreglo -o la factura- será dividido entre el número de vecinos con los que cuentes. ¿Lo ves?, unas por otras…

4. Cochera para tus ruedas

Asegúrate de que tu edificio cuente con suficientes parqueaderos según el número de carros que tengas. ¿Tienes tu futuro apartamento espacios de parqueo para visitantes? Todas estas serán cosas que querrás saber antes de vaciar tu billetera, estás de acuerdo?

5. Que tus materiales sean más que antigüedades

Adoramos las antigüedades pero, seamos realistas, queremos que nuestra casa dure y perdure por muchos años. En este orden de ideas, la calidad de tus materiales debe ser prioridad para ti. Ni queremos una casa en ruinas ni queremos una casa hecha de cartón, ¿no es eso cierto?

Estos 5 puntos te serán de gran ayuda a la hora de comprar uno, de los múltiples, apartamentos en venta en tu ciudad. ¿Listo para hacer tus sueños realidad con responsabilidad? Estamos aquí para ayudarte.