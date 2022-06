¿Sabes qué son las casas modulares?

Es probable que lo sepas pues se trata de un tipo de viviendas que, por estos días, se están poniendo cada vez más de moda, más sin embargo, aquí te va la explicación: las casas modulares o de construcción modular -muchas veces conocidas como casas prefabricadas-, son viviendas cuya estructura está constituida por marcos metálicos de dimensiones fijas y estandarizadas; se trata entonces de módulos o de paneles que son encajados en los espacios o huecos entre los marcos metálicos. A este tipo de construcciones también se les conoce como “construcciones en seco” puesto que no requieren de morteros ni de hormigones. En homify tenemos cientos de ejemplos de estos tipos de viviendas a lo largo y ancho del mundo y queremos animarte a conocerlas y deleitarte pues creemos que, en la actualidad, hasta el buen gusto y el estilo pueden ser prefabricados.

¿Qué ventajas tienen?

Las principales ventajas que tienen las casas modulares son, sin dudas, la rapidez de su construcción y sus bajos costos. Sumado a esto, este tipo de viviendas son muy fáciles de mover y, en esencia son muy accesibles. Puede que sus fachadas no parezcan muy atractivas pues suelen tener la forma de un contenedor -razón por la que además son fáciles y prácticas de transportar-; sin embargo, por lo general, sus interiores suelen sorprender por sus modernos o atractivos diseños. ¿Sabías que, en promedio, este tipo de casas se tardan entre un 50% y un 65% menos de tiempo en ser construidas que las tradicionales? Dicen por ahí que el tiempo es oro y, en este caso, el refrán aplica. Por último, una de las mayores ventajas que presentan este tipo de estructuras es el hecho de que brindan la posibilidad de trastearnos y cambiarnos de región o de ciudad sin tener que abandonar la comodidad de nuestra casa; esa a la que tanto nos gusta llamarle hogar. Pero eso no es todo -y no es porque queramos sonar a comercial de televentas es solo que es la verdad-, pues una vivienda modular de da además la posibilidad de vivir en todo tipo de escenario tipográfico -bien sea en una montaña, en una zona plana, a las orillas de un río, etc.-.

¿Dónde puedo hallar ejemplos de casas modulares?

La respuesta es más que clara: en homify ¡por supuesto! Recuerda que en nuestro portal podrás encontrar ejemplos de este tipo de casa, que cada vez son más frecuentes en pobladas zonas urbanas. En homify hallarás viviendas de este tipo ubicadas en cada región del mundo, desde China hasta la patagonia. Te aseguramos que, una vez contemples imágenes de proyectos ya construidos, botarás a la basura aquella idea caduca de que las casas prefabricadas son baratas o que carecen de estilo. En la actualidad, son muchos los ejemplos de como un espacio modular puede tornarse en un espacio espectacular al cruzar la puerta principal. En homify encontrarás casos de éxito en los que la funcionalidad y la estética han logrado fusionarse en medio de lo que pareciera un proceso muy rígido y estandarizado. Y es que, si bien existen ciertas medidas promedio para este tipo de construcciones -que parecieran meterla a todas dentro de la misma cesta-, son muchas las particularidades de diseño y estilo que cada una tiene por ofrecer.