¿Quién dijo que las casas prefabricadas eran todas iguales y aburridas? Que una vivienda haya sido, como su nombre lo indica, “pre hecha” no significa que será fea o con poco estilo. Hoy por hoy, son muchas las que se ajustan a las tendencias y corrientes más modernas buscando satisfacer todos los gustos. De hecho, actualmente existen casas prefabricadas que son únicas y que son mandadas a hacer como pedido especial, lo que las hace únicas y muy valiosas. En homify tenemos miles de ejemplos de este tipo de casas y estamos seguros de que, al verlas, no podrás creer que fueron hechas antes en una fábrica.

¿Cuáles son las ventajas de las casas prefabricadas?

Aún existen personas quienes suelen asociarlas con un mal diseño de baja calidad pero esto no podría estar más alejado de la realidad. De hecho, son muchas las ventajas, como el bajo impacto ambiental que estas casas tienen. La razón de fondo es que, ya que las viviendas solo llegan a su destino final una vez ya han sido construidas, el daño al terreno es mínimo. Sumado a esto, los tiempos de construcción son mucho más rápidos comparado con las casas regulares y, como si fuera poco, podría ahorrarte en costos y materiales pues estos no serán desperdiciados. Antes de entregarla, la fábrica se asegurará de que esta llegue en óptimas condiciones y que, por ejemplo, tenga una perfecta aislación térmica. Finalmente, contarás con los mejores materiales pues -al tratarse de un proceso industrial- el producto estará sujeto a controles y procesos de calidad. ¿Sabías que la mayoría de materiales de los que está hecha una casa prefabricada son reciclables o reutilizables?

¿Qué pasa si me aburro del diseño luego de un tiempo?

He aquí otra ventaja; ya que construir una casa prefabricada implica una construcción modular, existe la posibilidad de desmontarla y, si se quiere, rearmarla. Incluso, puede que no solo te aburras del diseño de tu hogar sino que te aburras del lugar en donde vives; ¿qué pasa si te quieres cambiar de ciudad o de barrio? La construcción modular además te da la posibilidad de desmontar la casa y volverla a montar -idéntica o de forma diferente- en otra locación. Mudarte de lugar ya no siempre implica mudarte de tu hogar.

También tendrás la opción de cambiar o reemplazar unos materiales por otros. Recuerda que las casas modulares de hoy permiten que les hagas todo tipo de terminaciones -exteriores e interiores- sin problema alguno. Su calidad, en la actualidad, es tan alta que ya es difícil a simple vista diferenciarlas de una construida en el terreno. Por último, no olvides que siempre está la opción de llamar a un diseñador o comprar nuevos elementos decorativos si te aburres, como ocurre con cualquier tipo de construcción.