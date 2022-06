Centros de mesa: ¡inspírate!

¿Quieres recibir ideas e inspiración para tus centros de mesa? En homify tenemos cientos de sugerencias en el horno listas para ti y para ayudarte a embellecer tus lindas mesas. Ingresa a nuestra sección de salas -bien sean multimedia o salas regulares- y a nuestra sección de comedores y allí hallarás cientos de ideas para decorar el centro de tu mesa con mucha gracia y estilo. Recuerda que la única forma de destacarte y robar suspiros es saliéndote del molde, siendo diferente del montón y brotando y derrochando estilo, carácter y personalidad. ¿Preparado para el reto?

¿Cómo puedo hacer que mi decoración de centro de mesa sea romántica y adorable?

La mejor forma es, sin dudas, recurriendo a las velas. No olvides que las velas son quizás uno de los elementos más románticos, básicos y adorables con los que podrás toparte, ¿eh? Solo necesitarás una linda y gruesa vela de color blanco, hueso o beige -claro que el color también dependerá del estilo mismo de tu casa y de sus tonalidades-, un elemento de cristal en el que meter la vela y elementos reciclables con los que decorar tus bonitos centros de mesa.

Idea #1: Recurre al papel periódico pues por su material y colores da un toque retro o vintage delicado y sobrio y, además, muy asequible y económico. Solo deberás, una vez puesta la vela al interior de tu esfera o vaso de cristal, cubrir el cristal con una especie de lazo hecho con papel periódico. ¿Adorable no?

Idea #2: Recurre al origami. ¿Eres bueno con las tijeras? ¿Alguna vez hiciste en el colegio copitos de nieve de papel? Crea el estampado que quieras valiéndote de unas afiladas tijeras y de un blanco papel y pega el patrón en tu esfera de vidrio; se verá encantador y se asemejará mucho a los encajes de la ropa.

Idea #3: Utiliza, literalmente, encajes. ¿Tienes un vestido de encajes muy viejo que ya no usas? Corta su tela y átala en torno a tus centros de mesa. Nos encantan las ideas reciclables pues no solo son buenas con el medio ambiente sino, además, con nuestros bolsillos.

Idea #4: Coge una cabuya gruesa y átala alrededor del cristal hasta cubrirlo por completo.

Idea #5: Adquiere una especie de pecera, añádele mucha agua y deja que unas cuantas velas muy ligeras floten sobre ella.

Idea #6: Permite que tus centros de mesa sean, de hecho, bonitas y clásicas farolas.

Idea #7: Coge una o varias copas de vino y ponlas como centros de mesa pero volteadas para que así puedas meter velas y adornos en su interior. ¿Puedes hacerte una imagen visual de lo que te estamos sugiriendo?

¿Cómo puedo dar un look muy natural a mis centros de mesa?

La respuesta es obvia: recurriendo a arreglos florales y ramos hermosos que, mediante su color, le aporte mucho a tu hogar y a su estilo. ¿Es tu casa un tanto rústica, rural o campestre? Entonces utiliza flores, sí, pero disecadas para tus centros de mesa; ¡verás lo bien que quedarán! ¿Temes a adornar tu casa con flores vivas pues no crees tener el tiempo, el conocimiento o la dedicación para cuidarlas?; entonces ¿qué tal si haces tus propias flores de papel crepé? En homify tenemos toda una sección dedicada a tutoriales de Do It Yourself o de “Hazlo tú mismo” y queremos ayudarte con todas esas manualidades que crías muy difíciles pero que, en realidad, no lo son.

Idea # 1: Aquí te va, paso por paso, una idea que nos encanta -pero no le cuentes a nadie-: 1. compra una linda pajarera o usa una que ya tengas en casa; no importa si está oxidada, de hecho, es incluso mejor pues le va bien a estilos como el shabby chic y demás. 2. Pinta tu pajarera de blanco o de colores vibrantes y llamativos como el azul Cartagena. 3. Llena tu pajarera de coloridas flores -naturales o artificiales- y ¡ya está!

Idea #2: Aquí te va una segunda idea para hacer un muy original florero: ¿Tienes lindas botellas de vino en desuso? -El primer paso te va a encantar- 1. tómate tu vino entre amigos y vacía esas botellas a punta de diversión. 2. Remueve la etiqueta de tus botellas y -si o deseas- píntalas de un color que le aporte a tu estilo; recuerda que no pintarlas es otra sobria y elegante opción. 3. ¡utiliza tus botellas como floreros y ponlos en el medio de tu comedor o de tu mesa!

Idea #3: Para floreros más cítricos… 1. Coge un tarro de cristal como en el que vienen las mermeladas, las olivas y demás y utilízalo como florero. 2. Vierte agua sobre tu nuevo florero. 3. Pica unos cuantos limones en finas rodajas y mételas dentro del agua para dar un toque verde y cítrico a tus centros de mesa sin alterar el pH o la salud de las futuras flores que irán allí. 4. Por último pon tus flores y espera por los cumplidos.

¿Qué ideas hay para hacer centros de mesa muy elegantes?

Tenemos varias ideas pero aquí te va una de las que más nos gustan: 1. Coge un recipiente de cristal muy amplio. 2. Ve a tu cocina o a tu bodega y recolecta todos los corchos de aquellos vinos y champañas que tanto has disfrutado. 3. Pon todos esos corchos dentro del recipiente de cristal ¡y ponlo sobre tu mesa y en el centro! ¿Así o más elegante y glamoroso? Recuerda que decorar tus mesas de la sala con pesados y bonito libros de una edición de lujo siempre será una forma de ir a la fija hacia la sobriedad y la elegancia, ¿eh? Para tus comedores alargados, te recomendamos poner un pedazo de tela igualmente rectangular pero un tanto menos ancho para que atraviese toda tu mesa de forma armónica.

¿Cómo puedo dar un toque muy familiar a mi centro de mesa?

Nos encanta esta pregunta pues tenemos la respuesta precisa; esta idea seguro les encantará: 1. Coge una rama seca y vieja de un árbol -sin maltratarlo, por supuesto- 2. Verás que aquella rama ahora parece un mini árbol a escala; pues bien, pon aquel diminuto árbol sobre tu mesa -en el centro- de tal forma que no se caiga. 3. Recopila fotografías familiares impresas -si son de Polaroid mucho mejor- 4. Haz un pequeñísimo agujero en la parte superior de cada imagen para insertar allí un hilo. 5. Ahora cuelga tus fotografías sobre tu rama tal y como si estuvieras decorando tu árbol de navidad. Verás que esta idea es muy hogareña pero a la vez estética, original y arriesgada. ¡Destácate del montón y saca a relucir todas y cada una de tus mesas!

¿Cómo puedo destacar mis mesas de forma sobria pero encantadora?

Qué bueno que lo preguntaste pues aquí te a nuestra idea favorita: ¡decora tus mesas con adorables luces navideñas! Ya sean titilantes, doradas o plateadas; las luces de navidad pueden utilizarse todos los meses del año, no solo en diciembre y no solo para el árbol. Esta idea nos parece, sí, adorable y sobria pero -además- nos parece original, sencilla y extremadamente práctica. Y tú, ¿qué opinas de esta idea? Podrías disponer tus luces alrededores del marco de tu mesa pero si lo que quieres son, puntualmente, centros de mesa, aquí te va una idea: 1. Compra una bola de icopor del tamaño que consideres correcto según el mismo tamaño de tu mesa. 2. Corta una de las puntas de tu bola para que así esta parte sea plana y de estabilidad funcionando como base de tu decoración. 3. Enrolla tu bola -enteramente- con luces de navidad y verás cómo sorprenderás a tus invitados con tu creatividad. Para más ideas, ingresa a homify sin titubeos a hallar respuestas…