Las cercas para jardín son elementos básicos y muy necesarios a la hora de delimitar nuestras zonas verdes y -si se quiere- añadir mayor privacidad e intimidad a nuestras áreas exteriores. Después de todo, que queramos un poco de aire libre no siempre implica que queramos tener que verle la cara a todas horas a nuestros vecinos, ¿no es así? En homify tenemos cientos de imágenes de bonitos jardines con cercas para que te des una idea y puedas inspirarte y ¡dejar tu creatividad fluir! Recuerda que existen muchos tipos de cercas para jardín y que en nuestro portal te enseñaremos cómo instalarlas todas sin importar en qué material, color o tamaño vengan.

¿Qué tipos de cercas para jardín existen?

Existen cientos de tipos de cera para jardín pero aquí te van algunas de las más populares por estos tiempos:

1. Cercas de vinilo: no debes olvidar que el vinilo es un material, en esencia, muy económico pero además muy pero muy versátil -lo que lo hace ideal para decorar tanto interiores como exteriores pues no suelen deteriorarse debido a extremas condiciones climáticas-. Una de las más destacadas ventajas de este tipo de cercas para jardín es el hecho de que no requieren de mucho mantenimiento y, por su fuera poco, son fáciles de instalar. Así es, ¡podrás instalarlas tú mismo y sin la ayuda de expertos por lo que esta opción implica, en todo sentido, un enorme ahorro de costos!

2. Cercas de Alambre Soldado: Este tipo de cercas para jardín, como su nombre lo indica, son hechas a base de alambres soldados por lo que son muy fáciles de manipular y mover. Esta es una gran idea para evitar que, por ejemplo, sus mascotas o animales más preciados escapen de casa o que, por el contrario, seres indeseados merodeen sus zonas verdes.

3. Cercas de travesaños: Se trata de, quizás, las cercas más clásicas y rústicas a las que podemos recurrir. No olvides que los travesaños pueden presentarse en distintos materiales y formas -ya sea con bordes redondos, plano o demás-. Así mismo, variará su longitud y altura según el uso que le quieras dar a tu cerca pues puede que solo la necesites para delimitar o puede que la necesites para adquirir mayor privacidad -por lo que debería ser más alta-. No olvides que la madera es un material muy utilizado en todo tipo de cercas puesto que logra evocar a la naturaleza sin cortar con la armonía del lugar.

¿Cómo debo tener en cuenta antes de instalar o construir mi propia cerca para mi jardín?

Como en toda construcción o instalación -por más de que esta parezca muy sencilla- hay ciertas cosas a tener en cuenta y, por ende, ciertos pasos a seguir. Así que sin más rodeas, aquí te van los pasos que debes dar antes de ponerte manos a la obra:

1. Infórmate respecto a los aspectos legales: deberás verificar las restricciones de tu área, región o zona; no olvides que -en algunos vecindarios o áreas urbanas- existen restricciones a la hora de instalar cercas de todo tipo.

2. Obtén los permisos requeridos: en caso de existir restricciones, será necesario realizar una aplicación para acceder a un permiso de construcción; no olvides que la mayoría de ciudades piden permisos de construcción para cercas y recuerda que, al final del día, es por tu seguridad -pues muchas líneas eléctricas, de gas, tuberías de agua y alcantarillados que se encuentran bajo tierra podrían verse afectados una vez cabes para construir tu cerca-. Al solicitar un permiso, se revisará tu terreno y se te explicará las zonas en las que no debes cavar y las zonas donde sí puedes cavar.

3. Elige los materiales adecuados: la elección dependerá del estilo al que le quieras apuntar pero también de las condiciones climáticas del lugar; en homify te explicamos qué materiales son idóneos para cada clima y cuáles son los más resistentes y duraderos.

4. Finalmente elige el estilo de tu cerca: existen cientos de estilos así que investiga un poco acerca de todos ellos para elegir el que más te guste pues las opciones van desde piquetes hasta enrejados, cercas cóncavas, convexas, ceñidas, oscuras, privadas, etc.