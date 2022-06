Adoramos las cocinas modernas pues creemos que acentúan, al máximo, la extrema funcionalidad y practicidad de todo hogar. ¿Sabes cuáles son algunas de las claves para dar con cocinas muy modernas? En homify te lo explicamos todo, paso por paso. A nosotros nos encantan las cocinas blancas pues, en esencia, nos encanta el blanco y su favorecedor aspecto. Te invitamos a conocer algunos de los beneficios de pintar de blanco las lindas paredes de tus cocinas y a aprender cómo adornarlas, qué accesorios incorporar, a qué elementos decorativos recurrir y demás. La modernidad está repleta de contrastes de colores y tonos y, por eso, ha llegado el momento de aprender a jugar con la luz, la sombra, el blanco y el negro.

¿Qué beneficios tienen las cocinas blancas?

Los beneficios son múltiples pues, por un lado, se trata de un color neutro que combina muy bien con todo tipo de colores, patrones, texturas y tonalidades y, por el otro, procura magníficos contrastes. Existe otro factor, muy sentador y favorecedor, de las cocinas blancas que no podemos dejar de lado y es el siguiente: entre más blanco más amplios se verán tus espacios -así en realidad no lo sean- y mejor rebotará la luz -tanto natural como artificial-. Así las cosas, contar con grandes entradas de luz solar, así como con un óptimo y efectivo sistema de iluminación artificial, le irá muy pero muy bien a tus cocinas blancas. Tener paredes con tonos neutros permitirá a su vez que tanto los electrodomésticos, como lo accesorios y distintos elementos decorativos se destaquen más. Si a esto le añadimos todas las propiedades y beneficios propios de la psicología inherente que tienen los colores; entonces nos toparemos con que las cocinas blancas -así como los espacios blancos en general procuran armonía, apacibilidad son altamente invitadoras. Si la idea es convertir a esta transitada área común en un espacio social en el que pasar el rato en medio de entretenidas -y largas- charlas en familia o entre amigos; entonces el blanco, en definitiva, es tu color. No olvides que este color, que por cierto evoca serenidad, le irá muy bien a un estilo minimalista y altamente moderno. ¿Qué tal si contrastas el blanco de tus pisos y paredes con encimeras negras, neveras negras, lavadoras negras y, en fin, electrodomésticos oscuros? ¿quién dijo que, bien dispuesto y combinado, el blanco no podía ser un color con una propuesta arriesgada, fresca y diferente?

¿Cómo puedo disimular o limpiar manchas en mi cocina blanca?

Entendemos que toda cocina es un universo expuesto a manchones salpicaduras y suciedad. Así mismo, comprendemos que la salsa napolitana luce mejor en nuestros platos que en nuestras paredes. Muchas veces, y cuando de cocina blancas se trata, suele surgir la incógnita de ¿será que luego de un par de recetas coloridas mis blancos dejarán de ser tan blancos? Existen muchas forma en las que podrás procurar que tus paredes y piso sean más fáciles de limpiar, sin importar su color, o que estén en la capacidad de disimular rayones muy a pesar de su tonalidad. Lo primero, siempre, es recurrir a materiales impermeables, resistentes a la humedad (pues no hay zona más húmeda en nuestras casas que nuestras cocinas) y prácticas de limpiar. Un buen ejemplo de lo anterior es el mármol blanco y distintos tipos de piedra. Recuerda que en caso de querer una cocina ecléctica -con abundantes cantidades de blanco- los azulejos son siempre una buena opción no solo por su sentido estético sino, además, por su durabilidad y su favorecedora cualidad de disimular rayones, suciedades y demás. Ojo, no estamos diciendo que al adquirir los materiales indicados puedas volverte sucio y dejar de limpiar de forma constante y exhaustiva tu cocina -¡ante todo la higiene y que siempre prime nuestra salud y la de los nuestros! Sin embargo, sí creemos que la adecuada elección de tus materiales y de sus acabados permitirá 1. que no te vuelvas un esclavo de la limpieza y 2. que ni tu salsa napolitana ni ningún otro tipo de alimento -por más exquisito y delicioso que sea- arruine tus pisos y paredes blancas, brillantes y -de preferencia- relucientes.