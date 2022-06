Muchas veces, al pensar en cocinas de lujo tendemos a pensar -de inmediato- en electrodomésticos de lujo; y es que, en efecto, contar con lo último en tecnología para el hogar forma parte, esencial, del lujo y del confort. Sin embargo, para tener una cocina de lujo se necesita mucho más que lo último en lavavajillas, microondas, congeladores, neveras, hornos, cafeteras, hieleras y demás. Así mismo, los materiales y acabados de este tipo de electrodomésticos prácticos, útiles funcionales y -preferiblemente- inteligentes son esenciales. Cuando de máquinas y aparatos para la cocina -una de lujo- se trata, el acero inoxidable suele ser nuestro gran aliado; sin embargo, nuestra cocina es mucho más que dispositivos y, por eso, en homify te mostramos todas las técnicas y formas de convertir cocinas normales en cocinas de lujo.

¿Qué materiales y muebles debería incluir en mi cocina de lujo?

Esta es una grandiosa pregunta pues, si queremos asegurar lujo, debemos así mismo asegurarnos de que cada detalle -hasta el más mínimo acabado- sea el indicado. Primero hablaremos de los materiales pues estos son esenciales para brindar una sensación glamorosa, moderna y llena de confort. Las cocinas de lujo suelen destacarse por el uso de materiales de mayor calidad que son elegidos según el estilo mismo del lugar y de acuerdo con el presupuesto de cada bolsillo. No es extraño encontrar muebles rústicos o románticos hechos en maderas macizas e imponentes como el roble cuando de este tipo de cocinas se trata. Así mismo, el haya y el pino son otros dos tipos de madera de una altísima calidad que son frecuentemente utilizados para derrochar lujo. La porcelana y el mármol son materiales muy comúnmente usados en encimeras y lavaplatos no solo por ser fáciles de limpiar y de mantener sino, además, por su inherente elegancia. No olvides que, sea cual sea el material lujoso que elijas sus acabados deberán ser resistentes y fáciles de limpiar. Es por esto que las maderas con terminados lacados, el Silestone, el cristal y el acero inoxidable son ¡grandiosas opciones que darán un look muy minimalista a tu cocina! Ahora bien, cuando hablamos puntualmente de la elección de los muebles, lo primordial es que estos sean funcionales y elegidos -o construidos- a la medida. La idea es que tu cocina cuente con la mayor capacidad de almacenaje posible y que tus muebles contribuyan a que esto sea posible; no lo olvides. Para que tu espacio sea de lujo deberás, además de contar con los típicos cajones, estanterías y armarios, tener al menos uno de estos elementos incorporados: islas centrales, bar incorporado, barras americanas e incluso vitrinas. En otras palabras: la única forma de alcanzar el lujo es pensando diferente a los demás, arriesgándote a más y destacándote dentro del montón. Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta…

¿Qué otros elementos lujosos podría incluir para que mi cocina se destaque?

Existen, en efecto, otros elementos y accesorios extras que podrían acrecentar la sensación elegante glamourosa de tu cocina y en homify te los contamos -y mostramos- todos. Son muchas las opciones que tienes pero permítenos enlistarse unas cuantas para empezar a inspirarte: incorpora fabulosas vinotecas o bodegas que funcionen como punto focal de la composición de tu cocina; añade elementos únicos y que den cuenta de tus particulares gustos en el terreno del arte como bonitos cuadros o fotografías artísticas; instala un tecnológico y muy avanzado sistema de sonido y de imágen pues, en la actualidad, a la cocina no se viene única y exclusivamente a cocinar; ubica grandes televisores con los que entretenerte mientras preparas tus mejores platillos; coloca un óptimo y original sistema de iluminación de tecnología Led; incorpora un sistema que te permita ahorrar energía y ponerte al corriente de las últimas tendencias ambientalistas que procuran la preservación de nuestro planeta. ¿Ves todas las posibilidades que tienes? Soñar en grande ahora es una opción en medio de la modernidad.