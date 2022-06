Las cocinas son, quizás, uno de los sectores (si no el más) funcionales de toda casa, ¿estás de acuerdo? Se trata de un área en la que no solo almacenamos sino que además refrigeramos, calentamos, hervimos, fritamos, cocinamos, limpiamos, mezclamos, batimos, licuamos, picamos y demás. A todos, alguna vez, nos ha dado ganas de convertirnos en un amateur -o no tan amteur- master chef pero no podemos lograrlo si no contamos con cocinas equipadas; muy bien equipadas. La idea entonces es la de poder contar con todo lo que necesitas y que todo se encuentre, allí, al alcance de la mano. Ingresa a homify y encontrarás cientos de ejemplos de cocinas equipadas, hermosas, estéticas, funcionales e invitadoras.

¿Qué elementos básicos debería tener una cocina equipada?

Son muchos los elementos que las cocinas equipadas deberían poseer para así hacerle gala a su nombre y entre esas se encuentran: amplios mesones en los que desarrollar el noble arte culinario; cómodas sillas, sofás o sillones junto al mesón para que éste haga las veces de mesa o comedor; fáciles accesos entre la nevera, el lavaplatos y la estufa o fogón; diversos compartimientos y sistemas de almacenado; una óptima iluminación; electrodomésticos de toda índole; sector de lavado; utensilio y, a su vez, óptimos sistemas de almacenamiento de utensilios que procuren un sentido estético pero que, además, permitan que reine el orden; lavaplatos automático con secadora incorporada; sistemas de extracción del humo, el vapor y los malos olores; sistemas de ventilación; neveras inteligentes y -de ser posible- accesorios o electrodomésticos que puedan ser controlados desde nuestros celulares, una vez más, inteligentes. Como ves, son muchas las opciones que se tiene cuando de cocinas equipadas se trata pues cada día, y cada segundo, la tecnología se desarrolla más y más y a pasos agigantados. Tener todos los elementos que necesitas en tu cocina hará que no debas abandonar este sector de la casa pudiendo entretener allí a invitados y huéspedes por horas. Si lo quieres, y si así lo dispones, tu cocina podría convertirse en aquel recinto sagrado de reunión familiar en el que pasar tiempo juntos se vuelva placentero y rutinario.

¿Cómo puedo hacer que mi cocina equipada sea única?

Existen muchas forma de ser originales y de distinguir nuestras cocinas de las cocinas del montón -aquellas que tienen mucho de común y bastante de corriente-. Aquí te van algunas geniales ideas para lograr con tu cometido:

1. Convierte tu mesón mitad comedor mitad tabla para picar procurando que parte de este esté hecho a base de corcho de otro tipo de material altamente resistente.

2. Haz que tu iluminación artificial sea diferente y, por lo mismo, distintiva poniendo favorecedoras luces de led que provengan del piso o, porqué no, de la misma base de tu encimera o mesón.

3. No olvides que cada rincón es, en potencia, un lugar de almacenamiento y créate creativos, ingeniosos, adorables e inigualables lugares de almacenamiento. ¿Qué tal si tu mesón es, a la vez, tu alacena pudiendo abrirse y cerrarse con comodidad? ¿qué tal si organizas y guardas tu cava de deliciosos vinos añejos en un lugar especial e inesperado?

4. Procura grandiosas formas de etiquetar tus productos y de distinguirlos entre sí para, de este modo, no confundir -por ningún motivo- la sal con el azúcar, por ejemplo.

5. Olvídate de las forma más comunes y usuales de dividir y organizar tus utensilios y busca accesorios o elementos decorativos de diseño que expidan originalidad y buen gusto.

Finalmente, no olvides que en homify podrás encontrar miles de ejemplos de originales y únicas cocinas de lujo que tienen por lema la funcionalidad y que ¡vienen en todos los estilos! ¿Quieres inspirarte a ser diferente a los demás? Aquí te damos las herramientas visuales y necesarias para hacerlo.