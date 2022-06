¿Acaso estás pensando construir tu casa de los sueños desde ceros? No olvides que antes de la construcción viene la planeación y que antes de eso ¡deberás informarte e inspirarte! Y es que, si lo piensas, el mundo de la construcción es como el mundo de la moda, en la medida en que siempre se debe estar al corriente de las últimas técnicas, estilos y tendencias. En homify tenemos cientos de ideas e información que te serán muy útiles a la hora de entender cómo construir una casa.

Crear una vivienda -que planeas se convierta en tu futuro hogar- desde ceros no es tarea fácil; sin embargo, en homify queremos hacerte el proceso mucho más ágil, exitoso y -claro- menos tortuoso. De nuestra mano aprenderás paso a paso cómo construir una casa para luego entender cómo decorarla, darle vida y un estilo propio y demás. ¡Anímate a ingresar a nuestro portal y acceder a todos y cada uno de los profesionales que necesitarás para la difícil labor de dar forma y estructura a tus ideas!

¿Qué debo tener en cuenta antes de construir mi casa?

Lo primero que debes tener en cuenta es que soñar en grande siempre es válido siempre y cuando se tengan bien puestos los pies sobre la tierra. Puede que quieras construir un ambicioso proyecto de varios pisos y de apariencia lujosa pero antes debes preguntarte cosas como por ejemplo: ¿conozco los permisos de construcción de mi área? ¿sé, a ciencia cierta, qué tan alto puedo construir allí? ¿entiendo a plenitud el terreno en el que construiré y los retos tipográficos que este presenta? ¿tengo claro qué materiales son aptos para ser utilizados según el clima en el que me ubico -bien sea cálido, húmedo o templado-? Como ves, son muchas las cosas a tener en cuenta antes de ponerse manos -o martillos- a la obra. Puede que sean muchas preguntas y que responderlas parezca abrumador pero, descuida, un arquitecto será quien te guiará -junto con contratistas o una firma puntual a la que accedas- para estar bien informado a todas horas respecto a cada punto o interrogante.

¿Aún no tienes claro cómo construir una casa ni todo lo que ello implica? No olvides que informarte bien es, casi siempre, la cura de todos los males. Así que, ya sabes, es momento de juntarte con los mejores profesionales para así evitar cometer errores innecesarios que te podrían costar caro -a largo, mediano o corto plazo-. Finalmente, existe una cosa que jamás debes perder de vista durante todo el proceso de construcción pero, especialmente, en sus inicios y ese factor es, sin dudas, ¡tu presupuesto! Cotizar materiales y profesionales desde un principio te permitirá ahorrar costos o ser muy consciente de las implicaciones monetarias de tu proyecto desde el principio; bien dicen que es mejor prevenir que lamentar pues nadie quiere llevarse sorpresas desagradables que terminen por desgastar nuestro bolsillo.

¿Qué profesionales debo contratar y dónde puedo hallarlos?

Recuerda que no se trata tan solo de una remodelación sino que se trata de construir una edificación desde ceros y que, por lo mismo, deberás recurrir a diversos profesionales expertos en distintas áreas. En ocasiones, cuando las personas desconocen por completo cómo construir una casa tienden a asumir que todas las labores serán llevadas a cabo tan solo por un arquitecto y un decorador pero, evidentemente, se equivocan.

Por una lado están los arquitectos, quienes te guiarán durante todo el proyecto y serán tu mano derecha pero también tenemo contratistas encargados de sumar y restar los costos y las finanzas; instaladores de pisos, instaladores de techos; diseñadores de interiores; decoradores; ebanistas; obreros; ingenieros encargados de que el proceso sea seguro y viable; etc, etc. y etc. No olvides que, además de existir muchos campos profesionales de la construcción, casa profesional suele venir con un enfoque diferente; en otras palabras: algunos ebanistas hacen piezas de época mientras que otros hacen piezas más modernas; algunos diseñadores se especializan en un cierto estilo y otros en otros y demás.

Ya habiendo aclarado esto, es momento de responder tu siguiente interrogante y la respuesta es: sí, homify es el lugar ideal para hallar a todos y cada uno de los expertos que necesitas para construir tu casa. Aquí encontrarás datos de contacto, imágenes de sus antiguos proyectos, comentarios de sus antiguos clientes y, lo mejor, podrás filtrar tu búsqueda según tu país o ciudad.