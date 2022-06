La construcción de la casa de tus sueños

¿Quieres aprender un poco más acerca del mundo de la construcción? ¡En homify te enseñamos todo lo que debes saber para convertirte en un experto! Con nuestra plataforma nos proponemos inspirarte a la hora de construir, diseñar y decorar tu propia casa o vivienda, y conectarte con los profesionales que necesites para que tus sueños dejen de ser sueños y se conviertan en realidades.

¿Qué tipo de constructoras existen?

En general, las constructoras suelen dividirse en dos: las firmas boutique y las firmas más grandes; sin embargo, dado a la experiencia y recorrido particular de cada cual, cada firma tiende -a su vez- a especializarse en campos puntuales. ¿Quieres construir una casa amigable con el medio ambiente? Entonces recurre a una constructora que, precisamente, se enfoque en construcciones ecológicas y que busquen nuevas y mejores formas de generación de energía. Muchas veces el énfasis de una empresa no está pautado desde su creación si no que se va forjando con su experiencia y es por esto mismo que solo sabrás a qué constructora te estás enfrentando según su historial y su recorrido mismo.

¿Quieres una casa toda hecha en madera? En ese caso asesórate por expertos que hayan trabajado -en más de una ocasión- dicho material a profundidad. Recuerda que entre más información tengas de tu constructora o, de preferencia, de varias de ellas, mejor será tu decisión a la hora de elegir entre el mar de constructoras que hay en el mercado -y por mercado también nos referimos al virtual, el que hayas en homify y al alcance de tu mano-.

¿Qué pros y contras tienen las constructoras boutique y las que son más grandes?

Como todo en la vida, ambos tipos de constructoras tienen, claro, ventajas y desventajas que juegan a su favor o en su contra (perdonarán la redundancia). Por un lado, es posible que una firma boutique cuente con un enfoque mucho más sólido y puntual que no abarque tanto pero que lo que abarque lo haga a la perfección y de forma meticulosa. Otra posible -ojo, hacemos énfasis en la palabra “posible”- ventaja de las constructoras boutique es que, al ser más pequeñas, su relación con el cliente puede ser mucho más personal, íntima y directa. ¿Eres de los que les gusta mirar en los ojos a quien va a estar construyendo tu casa y poderlo llamar cuando lo desees para, con tus propias orejas oírle la voz? Entonces quizás esta sea la mejor opción para ti.

Ahora bien, debes tener en cuenta también que, por lo general, este tipo de firmas tienden a ser un tanto más costosas -quizás por sus mismas ventajas- lo que implica que tu decisión recaiga no solo en tus gustos sino, además, en tu presupuesto. No podríamos asegurar que un tipo de constructora es mejor que la otra pues, a la larga, lo que hace que una firma o un experto puntual sean idóneos para una construcción es el mismo tipo de construcción en sí. En cuanto a las firmas más grandes, recuerda que hay una razón -de fondo- por la que son grandes (bien sea por capacidad de inversión o por trayectoria). Recuerde que, es altamente probable, que al tratar con una constructora muy grande usted se esté topando a la vez con muchísima experiencia y propiedad en el caso. ¿Ves cómo todo tienes sus pros y sus contras?

¿Qué funciones debería cumplir un arquitecto?

Elegir un arquitecto es tan esencial o aún más que elegir la paleta de color de tu casa, sus materiales y ubicación; después de todo, él será el encargado de hacer tus sueños realidad. Son muchas las taras que un arquitecto debe cumplir en todo proceso de construcción; primero deberá ser tu asesor en todo momento y a lo largo del proceso.

Tu arquitecto será tu voz pero también tus ojos y oídos a la hora de mediar tanto con obreros como con contratistas, instaladores y demás expertos. Es él el encargado de mostrarte los planos o bocetos iniciales de la casa para que luego estos sean aprobados o desaprobados por ti. Otras de sus tareas serán: discutir, con claridad, tus deseos, objetivos, presupuesto y necesidades; tener claridad y aclararte a ti los conceptos legales y permisos de tu zona en particular; entregarte reportes continuos del proceso; advertirte en caso de que deban hacerse reparaciones o gastos adicionales que excedan el presupuesto; velar por tus intereses, pero también por tu plata; poner tus planes en el suelo, sin quitarte las alas, para que estos sean viables; estudiar el entorno en el que se planea construir -su topografía y condiciones climáticas-; ayudarte en la selección y compra de los materiales según sus precios, tu presupuesto, las características de tu terreno y las características físicas mismas del material; negociar y mediar por ti con contratistas y demás profesionales; preparar documentación para los contratistas -quienes se encargarán, básicamente, de tus números; supervisar todo el proyecto de primera mano visitando regularmente el lugar y viendo su avance y -finalmente- asegurarse que el impacto medioambiental del proyecto sea lo menor posible.

¿Dónde puedo encontrar arquitectos para mi proyecto?

En homify encontrarás todos los profesionales que andes necesitando -todos-. La mejor parte es que podrás tener la posibilidad de filtrar tu búsqueda según el país, ciudad o región en la que te encuentres; después de todo, ¿de qué sirve antojarte con un talentosos arquitecto o profesional si este vive al otro lado del mundo y ni siquiera habla tu mismo idioma? homify te ahorra tiempo y horas de búsqueda en la Internet pues nos caracterizamos por nuestro bien pensado sistema de filtración. Además de esto, podrás tener acceso a imágenes y fotografías de sus antiguos proyectos para así darte una mejor idea de la calidad de su trabajo; como si fuera poco, podrás acceder a comentarios de sus antiguos clientes para así medir su grado de satisfacción -más vale prevenir que lamentar-.

¿Cuál es la labor real de los contratistas?

Los contratistas son aquellas personas -o empresas- que son contratadas, en este caso, para la construcción de una edificación o vivienda; dependiendo de su nivel de inmersión en el proyecto -la cual puede variar- son ellos los responsables de proporcionar: 1. Materiales 2. Equipos -vehículos y herramientas- y 3. La mano de obra requerida para llevar a cabo el proyecto. Ahora bien, en determinadas situaciones es posible que la constructora únicamente proporcione el recurso humano para el proyecto, ¿lo ves? Es por esto que, en gran medida, el costo y presupuesto general del proyecto se halla en sus manos y es ahí cuando el arquitecto debe entrar a medir por ti y por tus intereses. Los contratistas no solo se especializan en la construcción de edificaciones sino que, además, construyen carreteras y todo tipo de instalaciones.

Existen muchísimos tipos de contratistas y aquí te enlistamos los principales para que, de este modo, te vayas haciendo una idea: topógrafos, de excavaciones y terracería, de obra civil (albañilería), electricistas; plomeros; carpinteros; de ventanería; de herrería; yeseros; de instalación de pisos; pintores; de impermeabilizantes; jardineros; de redes y telefonía y de aires acondicionados.

¿Qué otro tipo de profesionales necesito para mi proyecto de construcción?

Son muchos los profesionales y expertos que terminan siendo involucrados en un proyecto de esos -claro que su cantidad y especialidad varía dependiendo del tipo de proyecto y de sus necesidades puntuales-. Ya hemos nombrado a las constructoras, a los arquitectos y a los contratistas pero, además de ellos, hallamos a: instaladores de pisos, instaladores de techos, ebanistas, obreros, plomeros, decoradores, diseñadores, pintores y demás expertos. Además de esto, no todos los instaladores de techos ni todos los pintores o ebanistas son iguales pues dentro de su campo existen, a su vez, ramificaciones o especializaciones. En el universo de los instaladores de pisos, por ejemplo, hallamos a quienes son expertos en instalar pisos hechos en madera, otros son mejores revistiendo en piedra, otros tiene experiencia instalando pisos térmicos, etc.

Por su parte, hay instaladores de techos expertos en la creación de techos horizontales mientras que otro se especializan techos verdes y así. Las especializaciones no terminan allí; incluso los ebanistas se segmentan por experticias pues algunos son mejores para construir y tallar piezas de época mientras que otros se destacan por sus creaciones contemporáneas, originales y de vanguardia. Y aún hay muchos más profesionales involucrados: albañiles, alicatadores -encargados de reparar baldosas y suelos-, arquitectos paisajistas -encargados de sacar lo mejor de los paisajes que rodean o rodearán tu vivienda-, ingenieros -encargados de que tu casa no se venga abajo-, asesores de energías domésticas, asistentes topográficos, carpinteros, cristaleros, instaladores de piscinas, entre muchos otros.