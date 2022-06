¿Nunca antes has contratado a una constructora y tienes muchas dudas respecto a sus diversas funciones y los muchos tipos de empresas que existen en el mercado? No te preocupes, pues en homify tenemos todas las respuestas a cada una de tus inquietudes. No olvides que en nuestro portal podrás ponerte en contacto con talentosos profesionales y experimentadas empresas constructoras que le den forma a tus ideas, anhelos y sueños. Si estás pensando construir tu vivienda desde ceros entonces contratar a una constructora es, sin dudas, menester. Recuerda que hay empresas más grandes y empresas boutiques y que cada tipo de empresa tiene, como todo en esta vida, sus pros y sus contras.

¿Qué funciones cumplen las constructoras y cómo se trabaja con ellas?

Como lo mencionamos anteriormente, una constructora será la encargada de crear desde ceros tu vivienda poniendo a tu disposición diversos profesionales que puedan ayudarte a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo. Lo primero que debe hacerse es entonce un anteproyecto en el que ellos diseñarán planos de tu vivienda de acuerdo a las condiciones del terreno, las condiciones climáticas del lugar y demás. Una vez este paso sea dado, serás tú quien apruebe o desapruebe los planos y esquemas visuales entregados. Sumado a esto, las constructoras llegarán propondrán ideas, materiales, dimensiones y tamaños según tú mismo presupuesto por lo que se trata de un mutuo diálogo en el que se llegan a consensos y acuerdos. No olvides que la constructora deberá mostrarte, desde un inicio, cómo sería la distribución de la casa, el tamaño de cada espacio, las proporciones de las ventanas y puertas, la orientación de la vivienda, los tipos de materiales que serán utilizados, tipos de acabados, accesorios para baños y cocinas, etc. Recuerda que cuando de texturas, acabados y materiales se trata lo más prudente es primero ver muestras de estos para luego dar un rotundo sí o, en su defecto, un certero no. Una vez todo lo anterior haya sido hablado, pautado y seleccionado, podrán entonces crear un presupuesto estipulado para así ponerse ¡manos a la obra! No olvides determinar, de entrada, si los permisos de construcción serán tramitados por ti o por la empresa a cargo pero -aún más importante- recuerda informarte respecto a las opiniones de sus antiguos clientes. Ser precavido es la única forma de no perdernos en el extravío, ¿no es así? Así que, ya sabes, infórmate bien, compara y contrasta diversas constructoras y toma un decisión responsable y acertada.

¿Qué tipo de constructoras hay y cuál es mejor para mí?

Por una lado existen constructoras muy grandes con mucha trayectoria y experiencia y, por el otro, tenemos constructoras boutique que tienen a ser un tanto más especializadas. ¿Cuál tipo de empresa es mejor para ti? La respuesta esta pregunta es totalmente subjetiva pues lo que es bueno para mí quizás no lo sea para ti o para las condiciones y necesidades de tu proyecto en particular. Sin embargo, hay ciertas cosas a tener en cuenta como que, por ejemplo -y por lo general-, las constructoras boutique suelen tener mayor intimidad entre ellas y sus clientes pues, en esencia, cuentan con menos. Es por esta razón que en caso de que estés buscando una muy buena comunicación entre tú y tus profesionales, acudir a una empresa más pequeña pueda ser tu solución. Sobra decir que, claro, aquí son unas por otras puesto que una boutique podría costarte más caro. Cuando de empresas pequeñas se trata, muchas veces nos topamos con constructoras especializadas en construcciones muy puntuales o de cierta índole -bien sean viviendas ecológicas, tecnológicas, con un estilo en particular o demás-. Si tu casa tiene -o, mejor, quieres que en un futuro tenga- ciertas características muy puntuales y hallas una boutique que se enfoque en este tipo de proyectos pues, ahí está, has encontrado la empresa ideal para ti. Ahora bien, bajo ninguna circunstancia estamos afirmando que las firmas más pequeñas sean mejores -todo lo contrario; estamos diciendo que todo depende de tu proyecto- no olvides que es probable que una firma más grande tenga mayor trayectoria, recursos, contactos y experiencia. No sabemos cuál firma sea la ideal para ti pero sí tenemos certeza de una sola cosa: entre más averigues y más empresas compares e indagues, ¡mejor será tu decisión final!