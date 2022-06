¿Estás pensando en contratar a un arquitecto para tu proyecto de construcción pero aún no sabes dónde hallarlo? Entendemos que dar con el profesional indicado no sea tarea fácil y más cuando estos varían en presupuestos, fortalezas, recorrido y especialidades; sin embargo, creemos firmemente que no hay mejor forma de dar con el profesional hecho a nuestra medida que informándonos bien y, en definitiva, indagando e indagando, comparado y cotizando la mayor cantidad de profesionales que puedas. Puede que contratar a un arquitecto no sea tarea fácil pero con la ayuda de homify no será misión imposible. ¿Ya conoces todo el talento local que hay cerca a ti y todos los profesionales que están dispuesto a convertir tus sueños en realidades? Es hora de que lo hagas.

¿Cómo optimizar mi búsqueda de arquitectos en homify?

Esta es en realidad una gran pregunta pues, en general, la idea detrás de hacer una búsqueda online es -precisamente- la de agilizar el proceso, ¿no es así? Estamos muy orgullosos de nuestro portal pero también sabemos que, por tratarse de una plataforma internacional, son muchos lo idiomas, regiones y países los que se abarcan; pero, no te preocupes, esto no tiene porqué abrumarte sino todo lo contrario. Si lo que deseas es contratar a un arquitecto talentoso y bien referenciado entonces este es el lugar para hacerlo pues, aquí, hallarás tanto imágenes de sus previos proyectos como comentarios de sus antiguos clientes. No olvides lo más importante, en términos de optimización, que es -por supuesto- filtrar tu búsqueda según tu país, ciudad o región; al fin de cuentas, ¿de qué te serviría hallar al profesional de tus sueños si este vive al otro lado del mundo? Recuerda que entre más cerca se halle tu arquitecto a contratar de ti, más te ahorrarás en costos de transporte y -lo más importante- en tiempo; no es broma cuando decimos que el tiempo es oro. Así que, ya sabes, inicia tu búsqueda -paso a paso- y una vez halles a uno o más profesionales que llamen tu atención, ingresa a sus datos de contacto donde podrá incluso hallar su perfil de Facebook. Queremos que tu proceso de búsqueda sea rápido y eficaz y, con eso en mente, hemos creado nuestra plataforma con dicha función como prioridad.

¿Qué debo tener en cuenta antes de contratar a un arquitecto?

Son muchas las cosas que debes tener en cuenta y, a continuación, te enlistamos algunas de las más importantes: 1. qué tan cerca vive de mí; 2. qué tanto cobra y cuál es su modalidad de cobro; 3. qué tanta experiencia tiene llevando a cabo proyectos similares al mio; 3. cuál es su enfoque y sus fortalezas; 4. es independiente o trabaja para una firma grande, pequeña o mediana; 5. qué tan bien informado está respecto a los permisos legales y regulaciones de construcción de tu área; 6. qué tan bien referenciado está y qué tan conformes quedaron sus antiguos clientes.

Recuerda que no se trata de que un arquitecto sea mejor que el otro, se trata de cuál es mejor para ti y tu proyecto. Hallar a un profesional que entienda muy bien de las condiciones topográficas, climáticas y legales de la zona en la que planeas construir es -casi siempre- la clave del éxito. Al final del día, lo que primará y lo que -quizás- más importancia tendrá es que entre tú y tu profesional exista una muy buena comunicación y, en definitiva química. Entenderte bien y sentirte agradado con tu arquitecto -como persona y como profesional- será la única forma de garantizarte seguridad y armonía.