Decoración de espacios

¿Estás a punto de embarcarte en un arduo proceso de decoración y renovación total de tu vivienda? ¿Tienes muchas ideas en tu cabeza pero aún no sabes cómo ni dónde ejecutarlas? En homify están las respuestas a todas tus preguntas y las soluciones a todos tus problemas y, por eso, queremos invitarte a navegar por nuestro portal en búsqueda de inspiración y de ¡buenas ideas! No olvides que tus elementos decorativos y tus accesorios dependerán en gran medida de tus propios gustos, claro, pero también del estilo que elijas para tu casa. Hay múltiples estilos que van desde lo moderno hasta lo minimalista, lo escandinavo, lo ecléctico, lo rústico, lo industrial, lo ecléctico y más. Recuerda que, una vez hayas establecido el estilo podrás empezar a pensar en la decoración.

¿Quién puede ayudarme a elegir la decoración ideal para mi casa?

homify puede ayudarte, no solo brindándote inspiración mediante ilustrativas imágenes de diseño sino, además, acercándote a los profesionales indicados. Aquí podrás buscar por expertos en diseño de interiores y decoradores quienes darán oídos a tus ideas y, mediante su talento, las aterrizarán y plasmarán del papel a la realidad. No olvides que podrás filtrar tu búsqueda según tu país o ciudad para así dar con expertos que se encuentren cerca a ti. Además, una vez hayas visto a un decorador que te llame la atención, podrás ver su perfil, sus datos de contacto y -aún mejor- imágenes de sus trabajos previos y comentarios de sus antiguos clientes. Un diseñador podrá ayudarte no solo a elegir la paleta de colores de tu casa sino que planeará toda la decoración del lugar comprando accesorios y eligiendo materiales, patrones y texturas.

¿Qué tips debo tener en cuenta antes de planear mi decoración?

Lo primero que tendrás que tener en cuenta es el tamaño y las dimensiones mismas de tus espacios, para así elegir el estilo que mejor les convenga. Si tu casa es muy pequeña entonces quizás le vendría bien un estilo minimalista donde menos sea más. Lo segundo será medir las entradas a tus espacios pues de nada sirve comprar un hermoso sofá si este no cabe por tu puerta y difícilmente lo podrás entrar a tu vivienda. Ponte en manos experta para que así tus ideas sean canalizadas por alguien profesional quien pueda hacer bocetos en los que estipular la paleta de colores y los materiales elegidos para el lugar. Una vez tengas la base de diseño -la cual incluye pisos, techos y paredes- podrás empezar a pensar en accesorios que puedan favorecer dicha base ya existente. Finalmente, lo más importante es que sigas un orden pues no se trata de decorar por decorar o de comprar por comprar. Antes de la decoración ¡siempre va la planeación!