Con el paso de las décadas, la población mundial sigue y sigue creciendo a pasos agigantados convirtiendo nuestras vidas en rutinas mucho más frenéticas, funcionales y prácticas. ¿Vives en una gran ciudad, una urbe altamente poblada, en medio de un pequeño apartamento y no sabes cómo decorarlo? La decoración de apartamentos es un proceso apasionante para aquellos amantes del buen gusto; de eso no hay duda. Si aún no sabes qué estilo elegir y, por ende, qué accesorios o elementos decorativos comprar; quizás sea buena idea que ingreses a homify en busca de algo de inspiración. Nuestro portal tiene sus puertas abiertas de par en par para aclarar tus ideas y darle alas a tu creatividad.

¿Qué labor cumple, realmente, un decorador?

Un decorador será el encargado de dar los toques finales y únicos a tu hogar reforzando un estilo preestablecido y elegido por ti. Al final del día, tú serás quien apruebe todas las decisiones de este tipo de profesionales entrenados para llevar la decoración de apartamentos un paso más allá. Así es, la decisión final siempre estará en tus manos pero ellos serán quienes te guíen mediante su experticia y buen gusto. ¿Has pensado en decorar tu casa de acuerdo a un estilo ecléctico por temes combinar demasiados colores, patrones, texturas y acabados?; un decorados te ahorrará el temor, los dolores de cabeza y las dudas reemplazándolas por bonitos accesorios y elementos decorativos que sabrá mezclar de forma armónica. No estamos diciendo que tú no tengas buen gusto de por sí pues contratar a un decorador no quiere decir que seamos negados para entender un sentido común en términos de estética; sin embargo, un profesional de estos -debido a su misma formación- logrará encajar el rompecabezas decorativo de tu vivienda como un maestro.

¿Dónde puedo encontrar ideas e inspiración para la decoración de mi apartamento?

Podrás hallar ideas muy inspiradoras en muchos lugares como revistas, programas y series de televisión, películas e incluso hasta en vallas publicitarias. Nosotros somos de aquellos que piensan que la inspiración puede encontrarse hasta en la vuelta de la esquina; sin embargo, en ocasiones es mejor no dejar las cosas al azar y ir a la fija. ¿Dónde puedes ir a la fija?: en homify, claro. En homify encontrarás increíbles ideas decorativas de alrededor del mundo -desde asia hasta la patagonia- para inspirarte hacerte soñar en grande. Recuerda crear tu propio libro de ideas; allí podrás ir guardando todas las imágenes que te gusten para así crear una especie de archivo inspiracional. No olvides poner notas junto a cada fotografía recordándote por qué razón la guardaste y qué fue lo que te atrajo de ella. Tenemos una sección dedicada exclusivamente a ideas y consejos para la decoración y el diseño así que si estás interesado -particularmente- en la decoración de apartamentos, este es el lugar para ti. Aquí te explicaremos, paso a paso, cómo decorar apartamentos o muy pequeños o muy grandes; no olvides que el exceso o la ausencia de muchos metros cuadrados, más que un problema es un reto por solucionar mediante una decoración bien pensada para tus necesidades -o mejor, las necesidades propias de tu espacio-. Esperamos ser de ayuda y dar estilo a las grandes ciudades adornando sus múltiples apartamentos.