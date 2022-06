Con homify aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de la decoración de interiores. ¿Sabes cómo decorar tu casa de forma rústica, rural campestre, moderna, minimalista, escandinava, ecléctica, clásica y demás? Aprende a adquirir el estilo y la tendencia que tanto deseas mediante tus accesorios y elementos decorativos. Queremos inspirarte a ser creativo, original, ambicioso, pulido, diferente y queremos enseñarte a pensar con un sentido estético. ¿Listo para asumir el reto de convertirnos en expertos de la decoración de interiores? Aquí vamos…

¿Cómo puedo mejorar el aspecto de mis habitaciones mediante mi decoración?

Lógicamente, la respuesta a esta pregunta depende -en gran medida- al estilo mismo de tu casa y de tus dormitorios; sin embargo -y por fortuna-, existen ciertas claves o parámetros básicos para, mediante la decoración de interiores, lograr que tus habitaciones luzcan geniales. Aquí te van nuestros tips o normas básicas:

1. Añade vida, verde y naturaleza

Añadir una maceta, una planta, un florero, un cactus o incluso un bonsái añadirá mucha frescura a tu habitación y te resultará relajante. Recuerda elegir plantas que puedan ser cultivadas o preservadas en interiores y no olvides disponerla junto a tu entrada de luz o tus ventanas. Añadir verde a tu dormitorio dará un toque muy natural a tu espacio que le vendrá muy bien independientemente de si tu cuarto tiene un estilo moderno, rústico o más tradicional. ¡Las plantas van bien con cualquier tendencia!

2. Mantén las entradas de luz libres de obstáculos

Entre más iluminada esté tu habitación, mejor se verá tu decoración; recuérdalo. No olvides que los tonos claros como el blanco o las maderas muy claras para el revestimiento de pisos, lucen geniales al entrar en contacto con los radiantes rayos del sol; dando así la sensación de mayor amplitud.

3. Da carácter a tu dormitorio mediante tus cojines

Los cojines son aquel elemento decorativo que puede añadir mucha personalidad y color a tus espacios más íntimos. ¿Qué tal si contratas tu blanca habitación con cojines con estampados o patrones muy llamativos y distintivos? Ser original es la única y verdadera ruta al éxito.

¿Cómo decorar mi casa para darle un estilo muy rústico o campestre?

La decoración de interiores es una lógica que deberás entender a cabalidad para así obtener el estilo que tanto deseas. Ahora bien, cuando nos referimos puntualmente al estilo rústico o campestre, existen ciertas normas básicas de decoración a las cuales podrás acudir para reforzar tu estilo: Añade cojines con patrones a cuadros; papeles colgantes con lindos patrones florales; mesas y muebles hechos en madera gruesa y poco trabajada o pulida; alfombras peludas y muy cálidas que den cuenta de todo el calor de hogar que tu casa tiene por ofrecer; un lindo pellet portable para así añadir calor mediante la leña y mediante un sistema de calefacción muy rústico; recurre a tonos pastel y a colores que evoquen a la naturaleza -terracotas, verdes, amarillos, naranjas y demás-; macetas y elementos florales. ¿Te gustan estas ideas de decoración para tu casa o finca rústica o campestre?

¿Cómo decorar mi casa con un estilo muy moderno o minimalista?

Para empezar, es importante entender que para la decoración de interiores minimalistas, menos SIEMPRE es más; y, por lo mismo, entre menos accesorios o elementos decorativos tengas, mejor será. Asegúrate, eso sí, que los elementos o muebles que elijas tengan las siguientes características: trazos rectos; acabados muy pulidos y brillantes o mate; que varíen entre el blanco, el gris y el negro; que sean figuras geométricas y que no resulten demasiado grandes o estorbosos. ¿Listo para dar a tu casa un estilo minimal?

¿Cómo decorar mi casa con un estilo ecléctico?

Podríamos decir que, el estilo ecléctico es en sí uno de los estilos más difíciles de adquirir en el universo del diseño pero también en el universo de la decoración de interiores. Para este tipo de casos, te recomendamos acudir a expertos que sepan combinar épocas, tendencias, estilos, colores, materiales, patrones, tonalidades y distintos acabados con armonía. Recuerda que, aunque el estilo ecléctico se destaca por mezclar muchas tendencias, siempre debe existir un concepto y una cierta unidad; en otras palabras, aquí las cosas no se ponen a la loca sino que, por el contrario, se ponen siguiendo una lógica. He aquí algunos de los elementos decorativos que no te pueden faltar: azulejos para revestir suelos; tonos vibrantes como, por ejemplo, el azul Cartagena; tonos pastel; muebles y elementos vintage o retro; elementos que evocan el pasado o que, de hecho, existieron en él.

¿Cómo puedo dar a mi casa un estilo industrial mediante mi decoración?

Paredes de ladrillos; elementos y accesorios hechos en materiales metálicos y, por lo mismo, muy industriales; elementos hechos en cristales; mesas y muebles hechos en cristal o en concreto; pisos y revestimientos en concreto; tuberías expuestas; elementos utilitarios expuestos en los rincones de tu casa. Estas son tan solo algunas de las ideas decorativas a las que podrías recurrir para alcanzar este estilo y hacerlo con gracia. Recuerda ingresar a homify y dar click en todas y cada una de nuestras secciones; no olvides que tenemos una sección para cada estilo y que mediante nuestras miles de imágenes podrás darte una mejor idea de lo que estamos hablando. ¡Queremos inspirarte!

¿Dónde puedo hallar expertos de la decoración?

En homify hallarás cientos de profesionales dispuestos a ayudarte a decorar tu casa según tu estilo, tus necesidades, las tendencias del momento y tus preferencias. Recuerda que podrás filtrar tu búsqueda según tu país, ciudad o región para que así des con profesionales que se localicen cerca de ti. No olvides que, entre más expertos compares y contrastes, mejor será tu elección. Y, como si fuera poco, en la plataforma también podrás hallar imágenes y fotografías de sus antiguos proyectos, comentarios de sus antiguos clientes, sus datos de contacto y su perfil de Facebook; ¿qué más se necesita sino eso? Ten en cuenta que, al conocer los comentarios de sus antiguos clientes podrás darte una idea de qué tan cumplido es -o no- el profesional en cuestión, sus especialidades o énfasis, los materiales con los que tiene mayor o menor experiencia trabajando, su nivel de compromiso y responsabilidad y mucho más. Bien dice el lema que dice que un cliente contento asegura mil más.

¿Cuál es la diferencia entre un decorador y un diseñador de interiores?

Interesante pregunta pues muchos los suelen confundir; pero tú no o -al menos- ya no más. Y es que, a diferencia de los decoradores de interiores, los diseñadores deben procurar la integridad arquitectónica al interior de una vivienda; lo que implica que sus conocimientos y habilidades deberán ser otros. Un diseñador de interiores deberá velar por la funcionalidad y el confort de sus espacios y no únicamente por su sentido estético o visual. Además, un diseñador deberá ajustar sus diseños al estilo de vida, necesidades y rutinas de sus clientes. Por ejemplo, las escaleras serán reemplazadas o eliminadas por un diseñador en caso de que en tu casa habiten personas de la tercera edad. Por el contrario, un decorador será el encargado de dar los toques finales -de decoración y color- a tu casa.

Tu decorador será el encargado de, por ejemplo, elegir tu papel tapiz, tus alfombras, tus cortinas, tus muebles, tus combinaciones y paletas de colores, la disposición de tus muebles, tus accesorios y la iluminación de tu casa. ¿Ves que son igual de importantes los decoradores que los diseñadores? Así mismo, es igualmente importante que sepas diferenciar la labor de uno y del otro para así saber a quién recurrir o por quién buscar al momento de ingresar a homify con la intención de contactar a profesionales.