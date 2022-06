No importa si tienes un jardín pequeño o uno muy grande; no hay excusas cuando de convertir tus zonas verdes en un edén se trata. Los exteriores de nuestras casas, al encontrarse adornados por vida y naturaleza, suelen resultar convirtiéndose en una de las zonas más terapéuticas y relajantes de nuestros hogares. Es por esta razón que, saber adornar y resaltar el ya latente componente natural y estético de nuestros jardines resulta menester. En homify queremos acompañarte y ayudarte a solucionar todos y cada uno de tus problemas y dudas y, por eso, nos interesa guiarte -en este caso- respecto a la decoración de jardines pequeños. No olvides que un jardín pequeño puede, por su mismo tamaño, lucir adorable y aprende a sacarle todo el jugo a ese potencial natural.

¿Cómo puedo segmentar mi jardín si este es muy pequeño?

No siempre se necesita de pesadas y estorbosas cercas para segmentar tus jardines, en especial cuando estos son demasiado pequeños.Recuerda que el hecho de que una zona verde sea reducida -en metros cuadrados- no implica, por ningún motivo, que deba carecer de estilo o de atmósferas; es por esto que saber segmentar jardines pequeños es un arte que debemos aprender. Nuestra recomendación es entonces la de seccionar o subdividir tu zona verde por colores; podrías crear un bonito efecto visual poniendo una zona que tiende al gris al hacerse a base de lindas piedras, otra zona que se destaca en color mediante sus múltiples flores y una zona verde que se destaca por su bien mantenido césped. La decoración de jardines pequeños requiere, más que nada, de ingenio y de buenas ideas. No olvides que existen múltiples tipos de bordillos de jardín a los que podrás recurrir para dividir, eficazmente, tu espacio. Si eres, como nosotros, de los que quisieran contar con un espacio de contemplación en el que sentarse a disfrutar del paisaje y de tus exteriores; deja de pensar que no puedes hacerlo solo porque tu jardín no es tan grande como quisieras. Crea una nueva sección construyendo un mini deck o terraza que no por ser chiquita será menos funcional -solo será más adorable-. Tan solo necesitarás de una pequeñísima mesita, un par de cómodas sillas ¡y ya está! Crea tu propio edén natural y aprende a segmentarlos mediante materiales (madera, piedras, césped, entre otros), niveles (tu deck podría elevarse respecto al nivel del suelo) y tonalidades y tamaños (no olvides que existen, por ejemplo, cientos de diferentes tipos de piedras).

¿Qué muebles podría utilizar para decorar un jardín muy chico?

¿Qué me dices de las sillas o muebles plegables? Esta no es otra cosa más que una grandiosa y práctica opción cuando de la decoración de jardines pequeños se trata. Podrías, así mismo, instalar una carpa -o techo- movible para así resguardar una determinada zona de tu jardín en la que se hallen muebles o elementos que no deban estar completamente expuestos a la intemperie; no olvides que un techo movible no ocupará espacio pero sí será muy útil y ampliará tus opciones a la hora de elegir tus muebles -lo anterior aplica para jardines en todo tipo de dimensiones-. Si tu espacio es muy reducido, quizás te convenga optar por un estilo más moderno en el que menos sea más y en el que prime la funcionalidad como base de todo. Elegir muebles de trazos rectos y geométricos te vendrá muy bien a ti y a tu jardín. Procura incluir además muebles que sean dos en uno o que -en otras palabras- cumplan más de una función: ¿qué tal si tu mesa pudiera hacer las veces de silla mediante su diseño? Recuerda que la madera es siempre un material recomendable no solo dado a su durabilidad, resistencia y demás características físicas sino, además, dado a su armonía natural que irá muy bien con el verde de tu jardín.