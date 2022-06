Tener salas -y áreas- pequeñas es cada vez más usual a medida que la urbanización de las grandes ciudades ha ido avanzando dando como resultado la construcción de múltiples y diminutos apartamentos en lo que vivir tiene más un valor funcional que estético; sin embargo, que tu sala sea pequeña no quiere decir que deba carecer de estilo y de buen gusto. En homify tenemos cientos de ejemplos de los que aprender mucho acerca de la decoración de salas pequeñas. Queremos inspirarte a soñar en grande aun cuando tus espacios sean chiquitos.

¿Qué tipo de muebles debería incorporar en mi sala pequeña?

Antes que nada, debes comprender que en el universo del diseño y de la decoración -como en todo- existen unos pasos a seguir. Antes de elegir o comprar tus muebles existe una pregunta vital que siempre debes hacerte y es ¿a qué estilo quiero recurrir? No olvides que hay estilos que le van mejor a la decoración de salas pequeñas como, por ejemplo, el estilo minimalista en el que menos es más. Es por esto que optar por muebles de trazos rectos, dimensiones pequeña, formas geométricas y tonos claros es, casi siempre, la mejor opción en este tipo de casos.

En homify tenemos el perfil, los datos de contacto e imágenes de cientos de muebles realizados por talentosos profesionales, carpinteros y ebanistas. ¿Quieres tener muebles hechos a la medida y que se acoplen a tus gustos? Entonces no dudes en contactar a uno de nuestros profesionales no sin antes filtrar tu búsqueda según tu país y ciudad y sin asegurarte de haber leído y comparado los comentarios de sus antiguos clientes. Ten en cuenta que, si tu espacio es muy reducido, los muebles plegables o multiusos son, sin dudas, tu mejor opción. Procurar que tus muebles -al igual que tus pisos, techos y paredes- sean blancos o, al menos, claros dará la sensación de mayor amplitud y frescura; no lo olvides.

¿Qué debo tener en cuenta antes de decorar mi sala si esta es muy pequeña?

Lo primero, antes que nada, es sacar el metro, el lápiz y papel y anotar las medidas exactas de tu sala. Saber, a ciencia cierta, el ancho y el largo de tu espacio te ayudará a elegir sabiamente antes de embarcarte en una retadora decoración de salas pequeñas. Recuerda, además, que tus distintos elementos o accesorios decorativos no deben, por ningún motivo entorpecer el fácil acceso y tránsito por tu zona. Si tu sala, además de ser pequeña, se encuentra junto a tu comedor o cocina y quieres segmentar dichas áreas pero quieres hacerlo sin ocupar mucho espacio en homify te damos unas ideas para hacerlo.

Aprende a segmentar tus áreas sociales o comunes con mucho ingenio y sin necesidad de muchos metros cuadrados; secciona -visualmente- tus distintas áreas mediante 1. distintos tipos de colores tonalidades; 2. distintos materiales, acabados y texturas; 3. distintos niveles en el piso; 4. alfombras u otros tipos de suelos; y 5. la disposición de tus muebles. Olvídate de segmentar tu área social mediante pesadas y estorbosas paredes que podrían quitarle mucho espacio a tu pequeña sala y recurre a mejores y más prácticas ideas. Por último, recuerda que no solo debes conocer las medidas de tu espacio y de tus muebles o elementos de decoración sino que, además, debes tener conocimiento de las dimensiones de las puertas, entradas y accesos a tu sala; después de todo ¿de qué te sirve que un sofá quepa en tu sala si no cabe por tu puerta?

La decoración de salas pequeñas es un reto -sí- pero no tiene porqué convertirse en una temible pesadilla.