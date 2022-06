Lo que leerás a continuación es un texto no apto para grinches ni personas con poco espíritu navideño. ¿Eres de los que, por más de que pasen los años y con ellos t alejes más y más de tu niñez, sigues manteniendo intacto el espíritu de las lindas festividades decembrinas?; ¿Adoras las luces, el árbol, los regalos y lo que esta celebración simboliza? Si respondiste sí a todas estas preguntas entonces continúa leyendo pues hoy, en homify, queremos darte uno que otro truquito para llevar a cabo tus propias decoraciones navideñas. ¿Listos? ¡Que suenen las campanas y que corran los trineos!

¿Cómo puedo darle un toque muy personal y familiar a esta navidad?

Este diciembre podrás conmemorar el año que está por irse a la vez que añades calor de hogar e intimidad a la festividad; ¿sabes cómo? En homify tenemos varias ideas para que des con el chiste y aquí te va una de ellas: ¡pega fotos familiares en tus decoraciones! Solo necesitarás fotografías impresas, una pistola de silicona y mucha creatividad.

Una idea -una genial y original idea- es la de pegar todas esas fotografías que retratan el año que pronto se despedirá alrededor de, por ejemplo, tu guirnalda. Y es que ¿qué es lo primero que vemos al entrar a una casa en diciembre?; su característica guirnalda en la puerta de entrada. Si bien tus fotografías podrán ser a blanco y negro o a color, recuerda que los colores -por excelencia- de la navidad son el rojo y el verde así que asegúrate de que los marcos de tus fotos vengan en alguno -o ambos- de estos colores. Cuéntanos ¿qué opinas de esta sencilla, barata pero adorable idea?

¿Qué decoraciones de navidad podrían ir bien con el estilo elegante y glamoroso de mi casa?

Entendemos que no todas las casas son iguales ni sus estilos o tendencias son las mismas por lo que sus decoraciones ¡deben ser distintas! Lo primero que debes tener claro antes de realizar manualidades o decoraciones navideñas para conmemorar una época tan especial del año es que siempre está la opción de reciclar o reutilizar elementos de tu casa -que usualmente irían a parar a la basura-. ¿Ves que para ser original no necesitas de mucha plata sino de mucho ingenio?

Ahora ponte a pensar… . ¿qué elementos -susceptibles de ser reutilizados- de tu casa evocan, precisamente, elegancia y glamour? Aquí te damos una idea que, tal vez, pueda quedarte sonando: los corchos de tus deliciosos, añejos y en ocasiones espumeantes vinos y champañas. ¿Qué te parece si, haciendo uso de un buen pegante, juntas tus corchos en forma de árbol de navidad? A nosotros esta idea nos fascina por su sobriedad y originalidad pero, al final del día, lo que queremos saber es si tú estás -o no- de acuerdo con nosotros. ¿Ves que existen formas más sofisticadas de decorar tu casa en época de navidad para que tu noche buena sea realmente buena?

¿Cómo puedo crear un ambiente cálido, en mi hogar, para navidad?

No hay nada más cálido, en este mundo, que la luz; ¿no es así? Recuerda que tampoco hay nada más romántico y adorable que aquellas pequeñas -y en ocasiones- titilantes lucecitas de navidad; y no olvides que estas no se encuentran relegadas, únicamente, a nuestros lindos y verdes árboles navideños. Parte esencial son, sin dudas, las luces; así que ¿por qué no animarse a encender todo tu hogar -cada rincón- con luces cálidas que te recuerden el cielo estrellado en medio de tus cantos y villancicos? Si bien en tu árbol no pueden faltar luces, estas también pueden ubicarse en tu pesebre, bordeando el marco de tu cama o los marcos de tus espejos, etc; ¡las posibilidades son infinitas!

¿Cómo puedo hacer que mis decoraciones para navidad luzcan muy naturales?

Hay cientos de ideas y todas ellas son muy bonitas. Aquí te van un par de ideas:

1. Haz una hermosa guirnalda a base de hojas secas. ¿Quién dijo que aquellas hojas que ya han perdido su color verde y que han caído del árbol son inútiles? Anímate a recoger aquellas hojas que creías inservibles por estar muertas y pégalas de forma armoniosa -y circular- formando una linda guirnalda. Ser original es la clave para que tú y tu casa creen un entorno especial.

2. Asegúrate de que tu pesebre tenga poco de artificial y mucho más de natural. En vez de colocar un pesebre de plástico, ¿qué tal si haces el pesebre con paja verdadera? ¿Y si, por ejemplo, en lugar de hacer los ríos con papel aluminio o espejos que den el efecto del agua utilizas agua de verdad -de esa que cae del cielo y que no es potable-? Otros materiales muy naturales a los cuales podrías recurrir para decorar tu pesebre son por ejemplo el aserrín o pequeñas piedritas que encuentres por la calle. No olvides que hacer un pesebre natural hará que su efecto sea mucho más real y vívido.

Y a ti ¿qué más ideas se te ocurren para que tu navidad tenga un toque muy natural, refrescante y lleno de vida?

¿Cómo podría decorar, en diciembre, mi casa sin necesidad de gastar mucho dinero?

Existen muchísimas formas, ¡solo debes ser creativo y sacar el mayor provecho de los recursos con los que cuentas y que te rodean. Por un lado, tienes que tener en cuenta que las decoraciones navideñas variarán según las necesidades mismas de tu familia; es decir, si estamos hablando de una familia que es integrada por niños, quizás quieras recurrir a algunas mucho más coloridas e infantiles. Ya sea que tus decoraciones estén pensadas para adultos o para niños siempre hay forma de hacerlas tú mismo y ahorrarte una buena platica, ¿eh? Recuerda entonces que existen ciertos elementos o materiales que podrán jugar a tu favor en la época de navidad; por un lado, tenemos el algodón -perfecto para recrear las blancas barbas de papá Noel- y por otro lado tenemos la escarcha -siempre tan brillante y hermosa- y la coloridas lentejuelas -igualmente brillantes-.

¿Qué tal si a algunos de tus elementos les pegas lentejuelas de distintos colores para que tu casa brille, en esta linda época del año, con más intensidad que nunca? Adquirir este tipo de materiales no te costará mucha plata pero sí te traerá muchas sonrisas a ti y, sobretodo, a tus chiquitines. ¿Quieres oír otra idea extremadamente barata pero que requerirá de mucha precisión y talento? Solo necesitarás un poco de papel y unas buenas tijeras – ¿para qué? – ¡Para hacer tus propias guirnaldas navideñas y dejarlas que cuelguen adornando tu casa y llenándola de todo el espíritu decembrino! Recuerda que el foamy también será tu aliado por su practicidad y por los muchos colores en los que viene.

¿Cómo puedo hacer que mi cocina tenga pequeños toques navideños?

¿Tienes algunos vasos de cristal viejos o que ya no utilices mucho?; entonces ¿qué tal si los sacas, lo desempolvas y te pones manos a la obra -o piel a la obra- pintándolos con bonitos colores navideños? Recuerda que los colores idóneos para llevar a cabo este tipo de misión son: el verde, el rojo, el dorado y el color plata. Otra genial idea para decorar tu cocina con un estilo muy navideño y hacerlo de forma sutil, sobria y elegante es haciendo uso de una linda pizarra donde -con el uso de unas cuantas tizas- puedas dibujar allí todo lo que quieras. Allí podrás pintar desde rudolf hasta galleticas con forma de persona, estrellitas de belén, bastones de caramelo y mucho más.

Ahora bien, sabemos que no a todos se nos facilita el noble arte de pintar o de, en su defecto, hacer garabatos; si este es tu caso, una buena recomendación es la de utilizar aquella pizarra para anotar bellos mensajes de navidad, quotes o frases célebres que procuren la unión familiar y la armonía. ¿Qué te parecen estas ideas para tu cocina?; ¿las pondrías en práctica?

¿Qué actividades, o manualidades para decorar mi casa en navidad, puedo realizar junto con mis hijos?

Bien dicen que la navidad es, principalmente, para el disfrute de nuestros chiquillos quienes -por fortuna- aún no han perdido su inocencia y su capacidad de sorprenderse. No debemos olvidar ni dejar de lado el hecho de que la navidad es, en esencia, un momento de reunión familiar en el que estrechar nuestros vínculos parece ser prioridad. Es por esto que, en diciembre, cada actividad es una ocasión para acercarnos como familia y para compartir con nuestros hijos, nietos y sobrinos.

Existen cientos de cosas e ideas que podrías llevar a cabo con tus infantes para decorar tu hogar para navidad y podríamos pasarnos el día entero enlistándotelas todas -aunque igual no nos alcanzaría el tiempo-; sin embargo, hoy te haremos una recomendación para que, si lo quieres la tengas en cuenta: saca tus huevos de la nevera y prepara un delicioso desayuno con ellos sin dañar su cascarón para luego ¡entregarte a la acción! Solo necesitarás unos cuantos pinceles de punta muy fina, pintura de distintos colores y ya está. Te aseguramos que, con esto, obtendrás horas de diversión en familia.

Convierte un huevo en papá Noel, otro en un duende y otro en el niño Jesús; ¿qué tal te parece la idea? Ahora bien, no crean que nos hemos olvidado de quienes no son buenos -o más bien, son nefastos- para dibujar; para ustedes, existe la opción de pintar tus huevos -enteramente- en un solo color sólido para que luego hagan las veces de hermosas bolas de navidad para decorar. ¿Qué opinas de todo esto y qué otras ideas se te ocurren para llevar a cabo con tus hijos? Recuerda que siempre queremos inspirarte pero también deseamos ser inspirados por ti.