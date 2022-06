¿Quieres encontrar a expertos en el diseño de casas pero no sabes dónde hallar a los mejores profesionales en el campo? En homify queremos ayudarte en tu búsqueda para que así tu casa -o futura casa- termine por satisfacerte a ti y a los tuyos. No olvides que un óptimo diseño debe tener en cuenta desde la función estética hasta la función práctica de cada espacio que componga tu hogar. Así las cosas, la funcionalidad de tu vivienda deberá estar meticulosamente planeadas y pautada por un experto que sepa lo que está haciendo y que sepa guiarte en el arduo proceso de renovar, reformar o construir -desde ceros- una casa. No olvides que existen casas diseñadas para niños, solteros, mascotas, familias y demás. Así es; el diseño de las casas está pensado según los habitantes o inquilinos de las mismas. ¿Cuáles son tus necesidades o las necesidades particulares de tu familia? Una vez contestes esta pregunta podrás empezar a diseñar tus espacios.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de contratar a un diseñador?

Como lo mencionamos anteriormente, existen diseños pensados en función de familias, adultos solteros, parejas sin hijos, personas con bebés, personas con mascotas, etc. Es por esto que una de las principales cosas que debes tener en cuenta es qué tanta experiencia tiene el diseñador al tratar con proyectos similares a los tuyos. No olvides que en el universo del diseño, como en todo otro universo o gremio laboral, existen énfasis y enfoques diferentes. Lo otro que debes hacer, sin falta, es asegurarte de tener conocimiento de las referencias y comentarios de sus antiguos clientes pues de este modo podrás saber qué tan cumpidos, fiables, pulidos, honestos y talentosos son.

En homify podrás encontrar profesionales en el diseño de casas y, además, podrás acceder a sus datos de contacto, imágenes de sus anteriores proyectos, su perfil de facebook y hasta comentarios de sus pasados clientes. Que tu profesional tenga claridad de los distintos materiales, de sus características físicas, ventajas y desventajas y costos en el mercado será vial a la hora de ahorrar y, a la vez, tomar las mejores decisiones. Tu diseñador deberá entender muy bien tu región, ciudad o localización según sus condiciones climáticas pues no todos los materiales y texturas le sientan bien a todos los climas, ¿no es así? En homify podrás filtrar tu búsqueda de profesionales según tu ciudad para así dar con un experto que entienda tanto tus necesidades como las necesidades propias del lugar que habitas o que planeas habitar.

¿Cómo debo diseñar mi casa si esta es muy pequeña?

El diseño de casas pequeñas es un reto y, como tal, debe ser superado. Contar con pocos metros cuadrados puede parecer atemorizador pero si sabemos sacar el mayor provecho de cada centímetro, no habrá de qué preocuparse -habrá, por el contrario, que ocuparse-. La palabra que deberá primar entonces será la funcionalidad; la idea es que, sin importar que tu vivienda sea muy pequeña, puedas cumplir allí todas las funciones básicas: dormir, bañarte y alimentarte.

Una vez el factor funcional sea pautado, será momento de dar paso al sentido estético del lugar. Recuerda que entre más claras sean tus paredes y pisos, más amplio lucirá el lugar; no olvides que entre más luz -natural y artificial- tengan todos y cada uno de tus rincones más imponente y espacioso se verá todo. Crea áreas comunes o sociales comunicadas y, por lo mismo, abiertas. ¿Quién dijo que la sala, el comedor y la cocina debían ir todos por separado? Ahórrate unas cuantas, estorbosas y pesadas, paredes divisorias y aprende a segmentar tus áreas sociales mediantes tonalidades, colores, texturas y -claro- mediante la misma disposición de tus muebles. Finalmente, asesórate por expertos pues no habrá mejor persona para sacarle todo el jugo a las pequeñas medidas de tu hogar que un diseñador de interiores.