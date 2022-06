Hace mucho que las cocinas dejaron de ser un espacio estrictamente funcional para pasar a convertirse en un área social de la casa altamente transitado en el que pasar el rato entre amigos y familiares; es por esto que, prestar gran atención y cuidado al diseño de cocinas cada vez se ha tornado más y más importante. Existen cientos de estilos y diseños a los que puedes recurrir y en homify los encontrarás todos. No dudes en ingresar a nuestro portal para dar click en cocinas y luego seleccionar el estilo que más llame tu atención. En homify queremos inspirarte y ayudarte a decidir qué diseños de cocinas le va mejor a tu casa; ¿nos permites ayudarte? Navega en busca de buenos ejemplos a lo largo y ancho del globo y te aseguramos que no te arrepentirás.

¿Cómo debo diseñar mi cocina en caso de que esta sea muy pequeña?

Como lo mencionamos anteriormente, existen cientos de estilos a los cuales recurrir y es importante que tengas en cuenta que hay estilos que le van mejor a espacios pequeños como por ejemplo el estilo minimalista o moderno. En este orden de ideas, elegir un estilo en el que menos sea más, quizás juegue a tu favor. Existen ciertos tips de diseño de cocinas que tendrás que considerar a la hora de remodelar o construir de ceros la tuya y son los siguientes: la funcionalidad deberá convertirse en tu prioridad; procura que cada espacio tenga doble uso (tu mesón podría convertirse en tu comedor o incluso en tu tabla para picar si eliges un material resistente como el corcho); optimizar tu sistema de almacenamiento será vital (cada rincón es -en potencia- un espacio de almacenamiento); ubica grandes entradas de luz natural cerca a tu cocina para así tener una mejor ventilación (espantando malos olores y humedad) y una mayor sensación de amplitud; pinta tus paredes en colores claros y neutros como el blanco (colores en los que rebotara mejor la luz haciendo lucir más amplio al espacio); instala pisos igualmente claros y muy resistentes a manchones y daños; Compra neveras y electrodomesticos pequeños que no ocupen todo tu espacio; si el espacio con el que cuentas es demasiado pequeño, a lo mejor y es buena idea recurrir a una cocina prefabricada y hecha, exactamente, a tu medida.

¿Qué tipo de cosas podrían hacer de mi diseño de cocina único?

La originalidad es la clave de la modernidad; no debes olvidarlo. Existen muchas maneras para lograr que tu diseño de cocinas sea único, llamativo, funcional y estético. Un muy buen ejemplo de lo anterior es ponernos creativos a la hora de instalar la iluminación artificial del lugar; ¿qué tal si en vez de recurrir al cliché de poner todas las luces en el techo procuras que la luz salga de tus paredes y pisos o incluso de tu mesón? Pensar fuera del molde siempre es la solución y en homify tenemos cientos de ejemplos inigualables y distintos a todos en materia de diseño de cocinas; ¿qué estás esperando para conocerlos? Tener cavas de vinos o almacenamientos ocultos también será una gran idea funcional y original para dar carácter y personalidad a tu cocina; ¿qué pasaría si parte de tu mesón pudiese abrirse y que adentro hubiese una bonita cava de deliciosos vinos añejos? Recuerda que, hoy en día, la cocina se ha convertido en un centro de reunión donde pasar horas en medio de divertidas e interesantes charlas -así es, ya no solo se trata de la gastronomía sino de todo lo que alrededor de ella surge-. Teniendo esto en mente quizás sea buena idea ubicar muebles y cómodos sofás que se creería son exclusivos de la sala; romper las reglas nunca fue más divertido. Hagas lo que hagas, nunca olvides que la cocina -al igual que tus baño- es quizás una de las zonas que más funcionales deben ser de toda tu casa así que no está de más elegir los materiales aptos para la utilidad del lugar y procurar fáciles accesos entre la nevera, la estufa y el lavaplatos.