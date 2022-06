Los baños pueden venir en mucho estilos y recurrir a muchas tendencias siempre y cuando sean funcionales y cumplan con su función, claro. En homify queremos mostrarte todas las opciones de diseños de baños que hay en el mercado para que así puedas ver con cuál -o con cuáles- te identificas más. No olvides que el diseño de tu baño dependerá en gran medida de los siguientes factores: tus propios gustos, las tendencias y corrientes del momento y el tamaño y dimensiones de tu espacio. Hay diseños que le vienen muy bien a baños pequeños y otros que le van mejor a baños grandes; ¿quieres conocer ejemplos que hable por sí solos?, entonces no dudes en ingresa -ahora mismo- a homify para conocer de lo que te estás perdiendo. Recuerda que los diseños de baños, además de prácticos, deberán lograr dar a tu espacio un aura relajante y terapéutica que todo baño necesita.

¿Qué debo tener en cuenta al diseñar mi baño?

Lo primero que debes tener en cuenta en materia de diseños de baños es la funcionalidad de estos; una vez esto haya sido cubierto tendrás que parar bolas a los siguientes factores: 1. Qué tan grande es tu espacio 2. Qué estilo le viene mejor 3. Qué materiales son los indicados según las condiciones de humedad del lugar y según su mismo uso 4. Qué sistema de iluminación haría relucir lo mejor de mi baño 5. De acuerdo con los metros cuadrados con los que cuento, qué es mejor idea ¿una tina o una ducha? 6. qué profesionales podrían ayudarme con mi diseño de baños y dónde puedo encontrarlos 7. Qué tipo de suelo le vendría mejor a mi baño en términos estéticos y prácticos 8. Dónde y cuántos espejos debo ubicar teniendo en cuenta los efectos ópticos que estos promueven -como, por ejemplo, el de hacer lucir más amplios a espacios pequeños- 9.Qué accesorios o elementos decorativos pondré de acuerdo con el estilo ya seleccionado -ya sean floreros, materas, jaboneras, etc. Como ves, son muchas las cosas que debes tener en cuenta antes de poner en práctica diseños de baños; es por esto que nuestra recomendación siempre es la de recurrir a profesionales que puedan guiarnos y asesorarnos en todo el proceso. Y hablando de eso, es momento de responder la siguiente pregunta… .

¿Dónde puedo hallar profesionales que puedan ayudarme con el diseño de mi baño?

En homify encontrarás todo lo que necesitas; desde talentosos diseñadores hasta decoradores, instaladores de pisos y demás. Recuerda que aquí podrás filtrar tu búsqueda de profesionales según tu región o ciudad para así dar con un experto que viva cerca a ti y no deba pasar horas transportándose de un lugar a otro -pues esto podría resultarte costoso-. Sumado a esto, también podrás acceder a imágenes de obras pasadas de cada profesional; comentarios de sus antiguos clientes; su perfil de contacto mediante el cual podrás contactarlo y así cerrar el trato entre otras cosas. No olvides que podrás crear tu propio libro de ideas en el que ir guardando fotografías de proyectos o ideas que llamen tu atención. Por favor ten muy en cuenta que, entre más profesionales contemples y contrastes ¡mejor será tu elección! Recuerda que cada profesional cobra distinto y se especializa en distintas cosas -pues puede que estés comparando dos diseñadores que tienen la misma profesión pero distintas fortalezas-. Hay diseñadores y decoradores especializados, por ejemplo, en estilos más modernos y minimalistas; así mismo, existen instaladores de pisos enfocados en trabajar -primeramente- con ciertos materiales. Recuerda que informarte bien y conocer todas tus opciones es -aunque suene redundante- tu mejor opción. Todo lo que necesitas saber está a tan solo un click de distancia así que no esperes más e ingresa a homify para resolver todas tus dudas, preguntas e inquietudes respecto a todo lo que tiene que ver con diseños de baños.