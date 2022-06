Descubre el estilo vintage

¿Eres una verdadera amante de lo vintage? ¿Adoras reciclar y reutilizar elementos que parecieran ser demasiado anticuados, y por lo mismo obsoletos, para darle un giro a la decoración de tu hogar? Bien dicen que lo que para unos es basura para otros es oro y esto es, precisamente, lo que ocurre con aquellos que aprenden a ver el valor y el potencial en cada objeto sin importar qué tan viejo, agrietado o desgastado este se encuentre. Dicen muchos que, como el vino que con los años se torna mejor y más añejo, lo mismo ocurre con nuestros objetos y con las historias que estos tienen por narrar. Hoy aprenderemos un poco más acerca de cómo darle a tus rincones un enigmático y adorable estilo vintage; ¿preparado para dejarte inspirar? Antes que nada, responderemos algunas de sus dudas… . ¡comencemos!

¿Cuál es la diferencia entre retro y vintage?

Muchas veces se suele confundir lo retro con lo vintage; no te preocupes, se trata de un error muy común en el que todos hemos caído. Ahora bien, es momento de aclarar las diferencias entre ambos términos:

1. Retro: por retro nos referimos a aquellos objetos que EVOCAN el pasado pero que no necesariamente, alguna vez, habitaron en él. Podría decirse entonces que lo retro pretende emular otros tiempos atrayendo así la nostalgia de un pasado mejor.

2. Vintage: por el contrario de lo retro, estos elementos u objetos no evocan ni emulan sino que en realidad fueron construidos, diseñados y fabricados en el pasado. ¿Ves la diferencia? Puede que un objeto construido en el pasado y uno que imita al pasado luzcan similares pero, de fondo, no lo son.

¿Qué es el estilo shabby chic y qué tiene que ver con lo vintage?

¿Acaso ya habías oído hablar del estilo shabby chic o es esta la primera vez para ti? Hoy por hoy, este particular estilo está pegando -y con fuerza- a lo largo y ancho del globo. No es posible que solo tú te quedes atrás en materia de tendencias así que es momento de ponerte en corriente y en sintonía con lo que está ocurriendo en el universo del diseño y de la decoración de interiores.

Estilo shabby chic: el estilo shabby chic surge inspirado por la decoración de las bellas casas de campo de Gran Bretaña en épocas de antaño. La idea principal que sugiere este estilo que por estos días ha dado mucho de qué hablar, es la de mezclar y combinar de forma armoniosa elementos antiguos con elementos modernos. ¿Ya ves la conexión de este estilo con el pasado y con el valor de los objetos de época? Aquí entre más desgastados estén los muebles mejor y si son de madera ¡genial! Los colores que predominan en el shabby chic son el blanco y los tonos pastel pues, en esencia, el estilo tiende al romanticismo de siglos pasados y a la feminidad que este contiene. Estampados florales y más forman parte de esta nueva tendencia que, al parecer, llegó para quedarse. ¿Que cómo hacer y a dónde ir en búsqueda de elementos para que tu casa adquiera este idílico y nostálgico estilo? ¡Pues a todas las tiendas de antigüedades que tengas a la mano por supuesto!

¿Cuál es el estilo ecléctico y qué tiene que ver con los objetos de época?

Un estilo ecléctico es aquel que se adquiere cuando de forma armoniosa y calculada logramos combinar y mezclar lo mejor de varios mundos, etnias, culturas, épocas, paletas de color, materiales, estampados, patrones, estilos, etc. Si bien una casa puede ser considerada ecléctica al combinar más de dos estilos -como el industrial y el rústico, por ejemplo- también se le considera ecléctica al combinar elemento o accesorios modernos con objetos antiguos o de época. Ahora bien, aquí te va una importante recomendación: si estás pensando en adquirir este particular estilo, no sería mala idea dejarte asesorar por un experto en diseño y decoración de interiores para que de este modo tu hogar no termine pareciendo un anárquico arcoíris o un salpicón de demasiadas ideas, colores, estilos y épocas. No está mal querer que tu casa tenga toques árabes y toques hindúes, lo que está mal es hacerlo a la loca… ¿comprendes?

¿Cómo puedo lograr que mis pisos evoquen el pasado?

Te vamos a contar el secreto -es nuestro preferido- pero no le digas a nadie: ¡inunda tus pisos revistiéndolos con adorables azulejos que rememoren mejores épocas! Los azulejos son ideales para cocinas, áreas comunes y baños; de hecho, muchas casas o viviendas de época ya vienen con azulejos incorporados lo que hace que no solo emulen el pasado sino que lo narren -al no tratarse de un elemento retro como tal sino de azulejos que fueron, literalmente, pisados por generaciones pasadas-. No importa su color, tamaño o patrones ¡adoramos los azulejos en todos sus sabores y presentaciones! Tip extra: los pisos en piedra -aquellos que están poco pulidos y que se encuentran en su estado más primario y natural- son otra opción genial para ti en este tipo de casos.

¿Cómo puede mi sala evocar el pasado de forma sutil y elegante a la vez?

Por un lado podrías empezar por añadir tus libros más antiguos, viejos y desgatados como parte del decoración de tu mesa central. ¿Qué tal te suena la idea? Por otro lado, podrías darle un toque mucho más contundente pero sobrio a la vez mediante tu chimenea. ¿Para qué tener una carísima chimenea con la última tecnología cuando puedes evocar al asado de forma adorable mediante una chimenea de leña de esas que a no se ven pero que mucho se extrañan? Recuerda que los estampados florales y los patrones de cuadros escoceses suelen devolvernos en el tiempo sin necesidad de acudir a una máquina tele- transportadora y saca el mayor provecho de ellos, ¿eh?

¿Cómo añadir nostalgia a mi dormitorio?

Ninguna sensación se compara con la nostalgia de evocar al pasado y mantenerlo latente en nuestras memorias y objetos; ¿estás de acuerdo? Una buena forma de dar a tu dormitorio un toque de pasado es convirtiendo tu habitación en un espacio hecho por y para románticos. Adorna u cama con unas cortinas translúcidas y una bonita pérgola que se pose sobre ella para así evocar tiempos más idílicos en los que los príncipes y las princesas, las damas y los caballeros, no existían solo en los cuentos de hadas. ¿Recuerdas aquel mueble viejo de tu abuela? ¿Ese que lleva allí años sin pena pero con muchas glorias? Recuerda que entre más muebles desgastados tengas mejor será el efecto y más lograrás reforzar el estilo.

¿Cómo hacer para que mi casa se vea vintage pero no anticuada?

Esta pregunta es clave pues, de hecho, existe una delgada línea entre lo uno y lo otro y de cruzarse podría resultar fatal. La mejor forma de curarte en salud y permitir que tus espacios evoquen nostálgicos pero no resulten aburridos, insulsos, anticuados u obsoletos es combinando elementos del pasado con elemento mucho más modernos y actuales. La idea no es vivir en el pasado desconociendo el presente; lo contemporáneo deberá ir de la mano de tus memorias si quieres hallar un equilibrio entre ambos mundos, ¿de acuerdo? Otra forma de dar vida a objetos, accesorios o elementos muy bien -y, por demás, divinos- es pintándolos de eclécticos, brillantes y enigmáticos colores. ¿Recuerdas aquel mueble de tu abuelo del que te hablamos hace un rato? ¿Qué tal si te animas a pintarlo de azul agua marina para así alcanzar el cielo?

¿Qué tonos le van mejor a este estilo en particular?

Sin dudas los tonos pastel son los ideales pues resultan muy románticos, y por lo mismo, nostálgicos e idílicos. Ahora, si optas por una ruta más ecléctica los verdes y azules radiantes serán una genial opción. Por último, no dejes de lado el blanco el cual siempre logrará recrear la armonía y apacibilidad del pasado sin necesidad de reencarnar en otra vida. Una vez más, los estampados -todos ellos- así como los papeles colgantes y las cenefas son ideales para recrear un bonito estilo chapado a la antigua. No sabemos si todo tiempo pasado fue mejor, pero lo que sí sabemos es que quien no tiene una historia que contar y quien carece de objetos que narren memorias, no es nadie; no existe… ¿Acaso tienes objetos que hablen por ti y por las generaciones que te sucedieron?