¿Has oído nombrar ciento de veces la palabra Feng shui pero, en realidad no sabes qué es ni a qué se refiere? O, de repente, ¿sabes más o menos de que se trata pero no conoces sus normas y reglas básicas cuando de diseñar tus interiores respecta? No te preocupes pues en homify te enseñaremos todo acerca del Feng shui para que así, la próxima vez que hables de ello con amigos, puedas parecer todo un experto en el tema. ¿Preparado para conocer un poco más acerca de esta interesante teoría? Aquí vamos.

¿Qué es el Feng shui?

Primero lo primero pues de nada nos sirve explicarte las normas del Feng shui si, primero, no te explicamos de qué se trata toda esta cautivante teoría en su totalidad; ¿estás de acuerdo? La cosa va así: se trata entonces de un antiguo sistema filosófico taoísta y de origen chino que procura ocupar nuestros espacios de forma muy consciente y -más que nada- muy armónica. En otras palabras, lo que se quiere es que la disposición de nuestro hogar no sea al azar sino que, por el contrario sea pensada y estipulada en función de nuestra energía para dejarla fluir y procurar, como dijimos anteriormente, armonía. No queremos sonar demasiado hippies o existenciales y, por eso, no sobra pregunta: ¿está quedando claro? La premisa no es otra más que la de proponernos, mediante la disposición del espacio que nos rodea, alcanzar la máxima canalización positiva sobre nuestras vidas y sobre la de quienes habitan dicho espacio.

El Feng shui siempre dispone su lógica alrededor de la naturaleza y de sus mismos cambios -astrales y climáticos-. ¿Te sientes atraído o intrigado por esta misteriosa teoría? Entonces no dudes en ingresar a homify y conocer casas construidas -o remodeladas- de acuerdo con está muy minuciosa lógica.

¿Cuáles son las normas o reglas básicas de este estilo?

Si bien existen muchas reglas en el Feng shui, cuando de distribuir y disponer nuestros hogares se trata, a continuación te mostramos algunas de las principales: procura que el recibidor de tu casa, siempre, se halle ordenado y libre de obstrucciones; incorpora matas, flores y plantas en tu hall de entrada pues esta es tu carta de presentación y el reflejo de todo el potencial calor de hogar que tu casa tiene por ofrecer; deshazte de objetos o accesorios que te traigan malos recuerdos; tus exteriores deben estar tan ordenados como tus interiores para crear armonía entre sí; no permitas que tus muebles, de forma alguna, obstruyan o impidan el paso; procura que los espaldares de tus sofás o sillones siempre den contra la pared; nunca trabajes en la misma habitación en la que duermes para que así tu sueño sea más profundo sin estar rodeado de interferentes aparatos electrónicos.

Además, repara o bota cualquier objeto que se encuentre desgastado o roto; por ningún motivo, coloques espejos frente a tus puertas para que las buenas energías de tu casa -que son reflejadas- no se salgan por la puerta; pon limones y naranjas para decorar tu casa -entre más, mejor pues estos atraen la fortuna; además, pon flore frescas cada vez que puedas pero asegúrate de que no tengan espinas; instala una fuente de agua que logre relajarte mediante su armonioso sonido; evita que tus muebles o accesorios sean angulosos y opta por bordes redondeados que propicien una energía más positiva; recurre a colores suaves como el verde que evoca naturaleza, el amarillo que evoca poder y el rojo y el morado que promueven la buena suerte; compra telas naturales y ¡disfruta al máximo de tu hogar!