Consejos para tener una finca

¿Posees una finca que quisieras remodelar o renovar? O, por el contrario, ¿estás pensando en comprar o construir una casa vacacional para ti y para los tuyos? Recuerda que en homify tenemos cientos de ideas para inspirarte a diseñar y decorar tu finca con mucho estilo, creatividad y -sobre todo- con mucha originalidad. Recuerda que, a pesar de no tratarse de tu casa habitual, tu finca (su estilo y su diseño) son igual de importantes -o más- pues son el lugar donde escapar de todo y de todos. Procurar que tu casa recreacional resulte apacible confortable y agradable para ti es entonces esencial para alcanzar el cielo con las manos y, a la vez, un paraíso terrenal muy tuyo. ¿Qué estilo te gustaría darle a tu casa de verano? Ingresa en nuestra página y conoce todas tus posibilidades y cómo lograr que tu casa comunique, verdaderamente, lo que tú quieres. No te conformes y crea tu propio edén.

¿Cómo puedo darle un toque campestre a mi finca?

Adoramos las casas vacacionales con un estilo campestre pues nos resulta una tendencia muy fresca y encantadora que, de forma mágica, logra devolvernos en el tiempo; devolvernos a nuestra raíz. La idea de tener una casa apartada de la ciudad, de los trancones, el estrés, las distintas labores diarias y el bullicio es -precisamente- la de alcanzar un cierto grado de apacibilidad para así hallar un pare en el camino. Es por esto que el estilo campestre -dado a sus naturales materiales y sus tonos cálidos- nos resulta armonioso, pacífico y altamente terapéutico, ¿estás de acuerdo? He aquí algunas de las bases para lograr un estilo campestre:

1. Añade grandes cantidades de madera y recuerda que entre menos pulidas se encuentren mejor será.

2. Coloca muchas floras, matas y macetas para así dar vida y verde a tus espacios interiores. ¡querías recrear al campo? ¡Entonces mételo dentro de tu casa vacacional!

3. Una chimenea. Las chimeneas, sin dudas, no pueden faltar en este estilo. Preferiblemente tu chimenea deberá ser lo más básica y antigua posible; si es de leña, muchísimo mejor.

4. Pinta tus paredes con tonos muy cálidos y, así mismo, con tonos que evoquen a la naturaleza. Recuerda que los amarillos y los naranjas evocan el sol y todo su resplandor y que le van muy bien a este tipo de espacios.

5. Incorpora patrones. Tanto los estampados florales como los estampados de cuadros son ideales y le van muy bien al estilo campestre. ¿Qué tal si forras tus sillas con lo que pareciera el estampado de una linda falda escocesa o si, por ejemplo, decoras tu dormitorio con un lindo papel colgante con un estampado florar de tonos pasteles?

¿Las casas vacacionales también pueden ser modernas?

Que tu finca sea una casa de recreo de verano no quiere decir que no pueda ser ultra moderna y extremadamente elegante. Y es que, de hecho, hoy por hoy son muchas las casas a las afueras de las grandes ciudades que se han animado a vestirse de minimalismo y de contemporaneidad. ¿Por qué temerle a pintar de negro tu casa en la playa? Pensar por fuera del molde y diferenciarte de los demás es y siempre será la clave de todo éxito. Así que, ya sabes, no temas a ser diferente pues ser diferente es cosa de gente inteligente. Aquí te van algunos elementos muy modernos que podrías incluir en tu finca:

1. Piscinas infinitas con trazos rectos y figuras muy simples, sobrias y geométricas.

2. Decks y terrazas con lo último en tecnología para parrillas y asados.

3. Salas multimedia en las que, luego de un día soleado y relajante, poder echarnos a ver un poco de tele para así no sentirnos en la prehistoria.

4. Hamacas de diseño que nada tienen que ver con las tradicionales hamacas tejidas -e igualmente hermosas- de la guajira.

5. Spas en casa en los que disfrutar de un buen jacuzzi o, quizás, de un terapéutico sauna.

6. Chorros masajeadores incorporados en la piscina.

7. Un bar, iluminado de forma creativa desde su base, incorporado -una vez más- en tu piscina. 8. Una paleta de color que varíe entre los negros, los blancos y los grises.

¿Cómo puedo dar un toque ecléctico a mi casa de verano?

La base de un estilo ecléctico es, en sí, la de mezclar y saber combinar -armoniosamente- tendencias, estilos, épocas, etnias, colores, acabados, texturas, patrones, etc. Recuerda siempre que para lograr dar con éxito con un estilo de este tipo, muy seguramente deberás recurrir a expertos en el campo del diseño de interiores para que, de este modo, tu casa no resulte en un salpicón de ideas. Bien dicen por ahí que quien abarca mucho, agarra más bien poco. Aquí te van unas cuantas ideas para dar con tu cometido:

1. Combina muebles de época -bien sean recreados por un talentoso ebanista o legítimos y adquiridos en un lugar de curiosas antigüedades- con elementos más modernos y de trazos más rígidos y definidos.

2. Añade azulejos pues no solo se ven divinos y adorables sino que logran evocar, de forma muy sutil, a un pasado casi palpable pero que se nos escapa entre las olas.

3. Añade toques de color que se destaquen como, por ejemplo, el azul Cartagena, el agua marina y demás tonos que circulen entre los verdes y los azules.

¿Qué debo tener en cuenta si mi casa recreacional se halla en un lugar muy frío o templado?

Lo primero es conocer todas y cada una de tus opciones en el universo de la calefacción. ¿Sabías, por ejemplo, que existen pisos térmicos? Así es; se trata de suelos por los que corre agua caliente calentando así cada rincón de la casa en la que se posan -de largo y de ancho-. Ahora bien, si deseas optar por un sistema un tanto más rústico siempre estarán los famosos pellets y las chimeneas de leña. Recuerda que entre más opciones contemples y mejor informado estés, más acertada será tu elección. Ten en cuenta, claro, tu presupuesto y el costo beneficio. ¿Qué tan grande es tu casa de recreo y qué tanta potencia debe tener tu sistema de calefacción por esto mismo? Todas estas son preguntas claves que te deberás hacer y que deberás tener en cuenta antes de hacer cualquier elección.

¿Qué debo tener en cuenta si mi casa de verano se halla en un clima demasiado cálido?

Si tu finca se posa sobre un clima extremadamente caliente hay más de una cosa que deberás tener en cuenta para que tus vacaciones sean de ensueño y, por el contrario, no se tornen en una pesadilla. Después de todo, nadie querrá pasar las vacaciones en el infierno, ¿eh? He aquí uno que otro tip para no morir asado en el intento de divertirte:

1. Opta por paredes blancas y tonos muy claros que en vez de sofocar procuren ambientar de forma más refrescante.

2. En caso de estar construyendo o reconstruyendo tu casa de verano, asegúrate de que esta cuente con techos muy altos; lo anterior mejorará, del cielo a la tierra, la ventilación del lugar.

3. Incorpora varias ventanas o ventanales en los que el aire pueda ingresar y transcurrir libremente.

4. Diseña áreas muy abiertas y poco obstruidas por estorbosa y calurosas paredes.

5. Crea corrientes de aire posicionando una ventana frente a la otra; recurre a la misma lógica que recurren los carros.

6. Dependiendo de tu mismo presupuesto, tus necesidades y lo extremo del clima, elige el sistema de aire acondicionado que más te convenga. Recuerda que no todos los aires acondicionados tienen la misma potencia y que, incluso, hay algunos que son portables. En caso de que tu espacio sea caliente pero no infernal podrás optar por unos cuantos ventiladores.

¿Cómo puedo destacar los jardines y zonas verdes de mi finca?

La respuesta aquí es una y solo un: ¡párale muchas bolas a la iluminación! Lo primero, sin dudas, es informarte muy bien respecto a qué luces son aptas para exteriores y cuáles no. En homify contamos con toda esta información y más; recuerda que estamos aquí para aclarar tus inquietudes y darle soluciones a tus problemas.

No olvides que no solo es importante la potencia o calidez de la luz que elijas sino que, más que nada, resulta determinante el ángulo en el que ilumines tus plantas. Jerarquiza tu jardín y decide qué elementos naturales de él destacar en las noches. ¿Tienes un lindo árbol que es tu preferido? Entonces déjanos saber que es el consentido de la casa iluminándolo más. ¿Sabías que incluso hay luces que mediante sonidos logran espantar uno que otro insecto? Para que veas que todo, si se quiere, puede ser multiusos.