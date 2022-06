Si estás pensando en volver a decorar tu casa o en decorar, de ceros, tu casa nueva; entonces continúa leyendo pues ¡te conviene! Muchas veces tenemos muchas ideas en nuestra cabeza pero no sabemos cómo ejecutarlas o si, verdaderamente, van bien con el estilo de nuestras casa; ¿no es así? Es por esto que, en esta ocasión, queremos inspirarte y contaminarte de buenas ideas para decorar tus edificaciones y, de este modo, convertirlas en verdaderos hogares. El estilo y el buen gusto no se aprenden ni se improvisan -quizás eso sea cierto-; sin embargo, abrir tus ojos y tus oídos ante nuevas ideas ¡siempre es recomendable!

¿Dónde puedo encontrar ideas para decorar?

La respuesta es muy simple: en homify encontrarás todas las ideas para decorar que necesitas. ¿Estás pensando decorar tu sala, cocina, dormitorio, baño o comedor?; recuerda que homify tiene una sección especializada en cada área de tu casa para así ir al gran y dejarte inspirar mediante instructivas imágenes. ¿Estás decidiendo si decorar tu casa con un estilo escandinavo, minimalista, industrial, moderno, campestre, ecléctico o clásico?; entonces, una vez más, no olvides que en homify encontrarás ¡una sección dedicada, en particular, a cada tipo de estilo! ¿Quieres decorar tu sala de forma industrial?; los pasos a seguir son simples: ve a homify, da click en “espacios”, da click en “salas” y, finalmente, da click en “estilo industrial”. ¿Quisieras conocer tutoriales para aprender a decorar espacios por ti mismo y sin tener que acudir a expertos o profesionales?; en ese caso, ingresa a nuestra sección de “magazine” y da click en “DYS” -Do it yourself- para aprender cómo hacer todo, paso a paso. Aquí lo que tenemos son cientos de ideas para decorar y ¡queremos compartirlas contigo!

¿Cómo puedo decorar mi casa según mi estilo?

Todo depende de qué estilo elijas; recuerda que esta elección dependerá, a su vez, de las mismas dimensiones de tu casa -después de todo no es lo mismo decorar espacios pequeños que decorar espacios amplios-. A continuación te damos ciertas ideas para decorar muy claves en los principales estilos:

1. Estilo industrial: deja al descubierto tus vigas y permite que la estructura de tu casa ande desnuda ante los ojos de tus invitados; resalta tus elementos oxidados pues, en este estilo, la perfección está en medio de las imperfecciones; utiliza elementos (bien sean escaleras, lámparas o demás) hechos en metales oscuros -acero, hierro, aluminio, etc-; incluye, como mínimo, una paredes de ladrillos que contraste con las demás paredes (de preferencia blancas); utiliza muebles y elementos decorativos reciclables o rehusados que den cuenta de su desgaste y, por último, exhibe tus piezas utilitarias (inodoros, tuberías, entre otros elementos).

2. Ideas para decorar espacios con un estilo minimalista: permite que prime el blanco y que se vea fuertemente contrastado por otro colores neutros; recuerda que aquí menos, siempre, es más; adquiere muebles y elementos decorativos de trazos rectos y figuras geométricas; evoca elegancia y sobriedad; instala repisas flotantes que tornen más eficaz y práctico el almacenamiento y organización de tu hogar; instala espejos con marcos gruesos y rectos.

3. Estilo rústico: incorpora grandes cantidades de madera; elige una, o como mucho, dos tipos de madera que se encuentren en su estado más natural o primario; deja al descubierto las vigas de madera en tus techos y, sobre todo, incluye mucha vida y frescura y naturaleza a tus espacios mediante bonitos floreros, macetas, plantas y demás elementos naturales. Así que, ya sabes, si quieres conocer más ideas de decoración para cada tipo de estilo, ingresa a homify y empieza a empaparte en el tema de forma divertida y única.