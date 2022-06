Trucos sobre Iluminación

Con homify podrás aprender todo lo que necesitas saber acerca del universo de la iluminación el cual, aunque no lo creas, es más complejo de lo que parece y tiene más posibilidades de las que te imaginas. Aprende qué luces son para exteriores y cuáles no lo son; comprende las diferencias entre la luz cálida y la luz fría; interioriza cómo iluminar correctamente cada espacio o zona de tu casa según su funcionalidad y cómo la iluminación puede complementar -o aplastar- un cierto estilo. Recuerda que así haya cámaras, si no hay luz el show no comienza. Atrás, muy atrás, quedaron los días en los que se creía que la iluminación de exteriores no era tan importante como la de interiores; ¿qué se nos olvida que nuestras fachadas, jardines y terrazas son la carta de presentación de nuestros hogares y que la primera impresión de nuestras casas debe brillar con igual intensidad tanto en el día como en las noches? Saca a relucir lo mejor de tus espacios con nuestros consejos y verás lo bien que lucirán.

¿Qué es más importante la iluminación natural o la artificial?

¡Ambas son igualmente importantes! Como bien te decíamos, es vital que tu casa brille -con la misma intensidad- sin importar si está de día o de noche, ¿está claro? Por supuesto que la luz artificial será tu aliada en las oscuras noches pero, una vez salga el sol sus rayos serán tu mejor aliado para sacar a relucir todo el diseño y estilo de tu casa. Y es que, muchas veces cuando hablamos de iluminación la gente piensa, de inmediato, en la artificial dejando de lado a la natural. ¿Sabías que no hay nada más importante para un arquitecto, un diseñador o -en fin- un experto en el mundo de la construcción que ampliar y multiplicar la aparición de entradas de luz? La razón es muy sencilla: Las ventanas o entradas, al dejar pasar los rayos UV, harán que tu casa luzca mucho más amplia, ventilada, relajante y armoniosa; además, tus colores, patrones, acabados, tonalidades, materiales y estampados se verán mucho más nítidamente lo que hará que tu estilo -o, mejor, el de tu casa- sea ratificado por lo alto. Ahora bien, sabemos que el sol no dura allí arriba las 24 horas -gracias a Dios o, de lo contrario, resultaría un tanto enloquecedor-; es por eso que, en homify, te enseñamos cómo sacarle el mayor provecho a la luz artificial para que sea tu mejor aliada al son de la luna.

¿Cuál es la diferencia entre luz cálida y luz fría?

Son muchas las diferencias y es importante que las conozcas para que así sepas, a ciencia cierta, a cuál de estos dos tipos de luces recurrir para cada zona o ambiente de tu casa. Y es que, sí, en efecto, la mayor diferencia entre estas luces es la atmósfera o vibra que generan -atmósferas que podrás intuir por el nombre mismo otorgado a cada tipo de luz-.

Luz cálida

Así es que, como su nombre lo indica, la luz cálida es ideal para generar atmósferas muy cálidas, acogedoras, románticas y hogareñas, ¿lo ves? Así como la luz de las velas -que es cálida- resulta romántica a morir, algo similar ocurre con nuestras bombillas corrientes pero cálidas. Recuerda que este tipo de iluminación se recomienda, principalmente para las siguientes áreas:

Salas, dormitorio, terrazas, balcones y comedores entre otros.

Luz fría

La luz fría, por su parte, se recomienda para espacios mucho más funcionales a los que, como dice el dicho, se va a lo que se vino. Este tipo de luz se recomienda para la generación de ambientes o atmósferas más dinámica y de mucha actividad. Y es que, si bien la luz cálida resulta mucho más idílica y romántica, la luz blanca te hará ver con mayor nitidez por lo que fomentará tu extrema concentración. Es por todo esto que este tipo de luz es tan utilizado por empresas, oficinas, supermercados e industrias; para así fomentar el dinamismo. No olvides que, si el estilo de tu casa es muy rústico, rural, campestre o romántico, quizás le venga mejor una iluminación mucho más cálida y menos frenética. He aquí algunas de las áreas de tu casa que recomendaríamos iluminar con esta luz:

¿Qué debo tener en cuenta al iluminar mi closet, vestier o vestidor?

Debes tener en cuenta que para verte bonita antes debes SENTIRTE bonita o, en su defecto, atractivo. No olvides las siguientes normas o reglas para iluminar tu walk in closet o tu closet por más pequeño que este sea: 1. Diseña tu vestier junto a una entrada de luz para que así tengas certeza de los tonos y colores de tus prendas; después de todo, ¿quién quiere salir a la calle vistiendo un color distinto al que vio -o creyó ver- en su vestier? 2. Utiliza un tipo de luz que favorezca el color de tu piel pues, si eres muy pálido una luz muy fría podría hacerte desaparecer frente al espejo. 3. Escoge el ángulo perfecto entre tú y tus bombillos. ¿Te ha pasado que vas a una tienda de ropa y no compras nada pues el probador tiene una luz -o una angulación de luz- que te deja sombras en la cara y en el cuerpo y que, por lo mismo, resalta tus gorditos o zonas problemáticas? Recuerda que, si la luz está justo sobre tu cabeza, eso creará sombras y esa no es la idea.

¿Cómo debo iluminar mi despacho o estudio en casa?

Estamos hablando de una zona altamente funcional a la que se va a trabajar, leer, escribir, pintar o, por demás, a concentrarse. Por esta misma razón la luz que deberás escoger tendrá que ser, preferiblemente, fría. Asegúrate de ubicar tu mesa de trabajo junto a una entrada de luz pues esto resultará no solo útil -para tu visión- sino además para tu psiquis pues disfrutar de un buen paisaje te relajará y te hará rendir más en el trabajo. Instala una lámpara para que, por las noches, puedas alumbrar -puntualmente- tu trabajo. ¿Qué tal si adquieres una de esas lámparas que se pueden graduar no solo en intensidad sino también en angulación?

¿Cómo puedo sacar a relucir mis jardines mediante su iluminación?

Ingresa a homify y, dando click en nuestra sección e jardines aprenderás todo sobre ellos. Tenemos tutoriales para que aprendas a hacer todo por ti mismo y sin mucho presupuesto; ¿cómo la ves? Lo primero es entonces que averigües qué tipo de luces o bombillos son aptos para exteriores y cuáles, definitivamente, no. Apliques -para tus paredes-, farolas, balizas -para tus caminos de jardín-, reflectores -para resaltar árboles- y mucho más, ¡tus posibilidades son ilimitadas y muy bonitas! Recuerda que lo más importante es saber jerarquizar tu jardín y elegir qué árboles, plantas o matas quieres destacar en la noche de tal manera que muestres 1. Lo que más te guste de tu jardín y 2. Su profundidad y ancho.

¿Cómo puedo iluminar de forma original?

Nos encanta que la iluminación de una casa sea original y, de hecho, creemos que eso le añade muchos puntos en diseño y en estilo a toda vivienda. ¿Qué tal si dejas una hendidura -o un camino- para la luz en tu techo o incluso en tus paredes?; ¿qué tal si, por ejemplo, te animas a iluminar áreas muy románticas e idílicas como la terraza con lucecitas de navidad?; ¿qué te parece si en tus baños, instalas un marco de luz a tus espejos para así maquillarte o arreglarte como toda una diva? ¿Qué pasaría si, en tu cocina, la luz proviene de la base de tu encimera? ¿Y si iluminas tu casa desde su piso? ¡Existen muchas ideas muy originales a las que recurrir!

¿Dónde puedo encontrar ideas para iluminar mi casa?

En homify encontrarás cientos de ideas de alrededor de todo el mundo que te dejarán asombrado, en primera instancia, pero luego de inspirarán a soñar en grande y te coserán unas grandes alas para dar vuelo a tu imaginación y creatividad. Ingresa y encuentra miles de imágenes y fotografías que podrían serte de gran ayuda a la hora de iluminar de forma diferente, única y con mucho estilo; ¿te animas?