En la actualidad -y por suerte- la decoración e iluminación exterior ha adquirido casi la misma -o la misma- importancia que el diseño, decoración e iluminación de interiores. Y es que, si lo piensas, tus exteriores y fachadas no son otra cosa que la carta de presentación de tu hogar; no olvides que las primeras impresiones sí cuentan. Ya sea que quiera aprender a iluminar correctamente tu fachada, tu jardín, tu balcón, patio o terraza; en homify tenemos todos los tips y consejos que necesitas saber antes de ponerte manos -o bombillos- a la obra.

¿Qué ventajas tiene la iluminación de exteriores?

Son muchas las ventajas que proporciona la iluminación exterior de tu casa y estas se dividen, básicamente, en ventajas estéticas y ventajas funcionales. Dentro de las ventajas estéticas se destaca el hecho de que por ejemplo, nuestros jardines pueden lucir igual de hermosos en el día que en la noche -siempre y cuando sepamos iluminar o destacar determinados árboles, arbustos y plantas que representen al lugar y den cuenta de sus dimensiones y profundidad-. Recuerda que de nada sirve tener el portón más lindo del vecindario ni la fachada más increíble y original de todas si no sabemos iluminarla bien y hacerla resaltar así que ¡es hora de hacerle justicia a nuestras casa poniéndoles luz, cámara y acción! Sumado a esto, recuerda que unos bonitos faroles siempre son un lindo toque decorativo para dar la bienvenida a tus invitados. Ahora bien, como lo dijimos anteriormente, la iluminación exterior tiene además ventajas de índole funcional como por ejemplo: 1. propicia mayor orientación 2. a mayor orientación mayor seguridad y 3. mayor visibilidad no solo para no caerse -no- sino, además, para poder vislumbrar visitas indeseadas. ¿Quién dijo que la apariencia de tus exteriores no es tan importante como la apariencia de tus interiores?; quien sea que haya dicho eso, está en todo menos en lo cierto. Te invitamos a ingresar a homify y conocer cientos de ejemplos de una óptima y bien estipulada iluminación exterior.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de iluminar mis exteriores?

Son muchas las cosas a tener en cuenta respecto a la iluminación exterior de tu hogar. Lo primero, es saber -a ciencia cierta- qué elementos -naturales o artificiales- son los que deseas destacar luminicamente dando jerarquías a la composición visual de tus exteriores. Otra cosa que debes recordar, y que es de suma importancia, es que la iluminación de tu entrada principal no debería encandilar ni ser demasiado potente pues aquello sería lo opuesto a procurar una vibra hogareña e invitadora. No olvides que -aunque somos amantes de la luz cálida- la luz fría le viene mucho mejor a las entradas pues produce un efecto más luminoso con una menor emisión; al eficiencia es prioridad, ante todo. Si cuentas con un camino -de piedra, concreto, madera, etc.-, recuerda empotrar luces de balizas en los suelos para así guiarte, visualmente, a ti y a los tuyos. Ya habiendo dicho esto, lo más importante es saber qué tipo de luces son aptas para exteriores y cuáles no -pues allí afuera la intemperie es cosa seria-. No olvides que, como mínimo, tus aplicaciones exteriores debe contar con al menos un tipo de protección IP44. Ten en cuenta que la única forma de tomar la mejor elección es conociendo, a plenitud, todas y cada una de tus opciones y posibilidades; y con esto en mente, a continuación te verás dos de las más destacadas luces para exteriores:

1. Lámpara halógenas: Instalables en paredes o como luces de balizas o de pie. No solo proporcionan un gran intensidad lumínica sino que, además, logran brindar una atmósfera muy hogareña. Recuerda que este tipo de lámparas son -si lo quieres- regulables; lo que es ideal para ir cambiando los niveles de luz artificial según los mismos niveles del sol.

2. Lámparas fluorescentes compactas: ideales para caminar -de forma segura- por lo largo y ancho de nuestros jardines en medio de la oscura noche. Recuerda que se trata de un tipo de lámparas que resultan excelentes a la hora de ahorrar energía; lo que las convierte en grandes amigas de nuestros medio ambiente -sí, ese mismo que queremos que esté completo-. El ahorro energético de las lámparas fluorescentes compactas las convierten en una mucho mejor opción que las lámparas incandescentes tradicionales. No olvides que puedes encontrarlas en diferentes tonos y tips de luz. Para conocer más tipos de luces ideales para exteriores, ingresa a homify y déjate guiarte y sorprender. No permitas que tu carta de presentación sea pobre y mediocre y recuerda que iluminar tu fachada es la clave para tus primeras impresiones.