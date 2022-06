Contratar una inmobiliaria

Un agente inmobiliario no es otra cosa que una persona -natural o jurídica- que se dedica a mediar entre arrendador y arrendatario, por lo que una inmobiliaria es entonces la encargada de asesorar y gestionar la compraventa, el alquiler, la permuta o la cesión de bienes inmuebles. Claro que, como arrendador, acudir a un agente mediador te quitará una tajada del pastel -en términos monetarios- pero también te traerá muchas ventajas y te ahorrará muchos dolores de cabeza. Aquí, en homify, te lo explicamos todo…

¿Cuáles son las ventajas, como arrendador, de recurrir a un agente inmobiliario como mediador entre tú y el arrendatario?

Esta pregunta es clave pues es algo que debes tener muy en cuenta a la hora de tomar la inevitable decisión de elegir entre recurrir a una inmobiliaria como mediadora o tener contacto directo con tu arrendatario. Así las cosas, dentro de las ventajas se encuentran las siguientes:

1. Estarás acudiendo a un profesional licenciado que sabe lo que hace, que está informado y que velará por tus intereses.

2. En su labor de mediador, el agente de bienes raíces será el encargado de todo el proceso (entregarte documentos; conectarte con posibles compradores o, en su defecto, con vendedores; te orientará y guiará respecto a los pasos a seguir tanto para la venta como para la compra). Al final, este tipo de agentes pueden llegar a ser provechosos no solo para arrendadores sino, además, para arrendatarios.

3. Te guiará respecto al valor en el mercado: el agente o mediador te informará respecto al valor real de tu sector o barrio; te explicará las distintas ofertas de viviendas vecinas y la razón de sus precios y te ayudará en medio de todo el extenuante proceso de negociación -seguramente ellos saben más de contratos de arrendamiento de lo que tú sabes y está bien dejarse asesorar por eso mismo-.

4. Se encargará del mercadeo: el agente será quien anuncie tu oferta y la promueva; entrevistará a potenciales compradores y se asegurará de que sean aptos y cualificados para la compra. Lo anterior aumentará -y por mucho- tus posibilidades de vender o arrendar en un menor tiempo. Ahora he aquí la ventaja para los arrendatarios: te mostrará las propiedades que están dentro de tu margen de presupuesto y que cubren tus necesidades.

¿Cuáles son las desventajas de acudir a un agente inmobiliario?

Así como existen pros es lógico que también existan contras pues no todo en esta vida es color de rosa sino que, por el contrario, todo tiene sus matices. He aquí algunas de las principales desventajas de acudir a un agente inmobiliario:

1. Deberá existir un pago por comisión que deberás tener muy en cuenta. Ahora, recuerda que no todo son blancos o negros sino que hay grises; si bien se debe pagar una comisión, esta solo debe ser entregada a tu agente en caso de haber cerrado la compra. Recuerda que no deberás pagar ningún tipo de comisión en caso de que el trato no concluya o no se cierre- sin importar si el agente invirtió o no en mercadeo o en búsqueda de posibles compradores-.

2. Posibles incumplimientos de contrato; uno de los más usuales es el desconocimiento de información o, en otras palabras, cuando el mediador no es claro y transparente con el arrendador. Recuerda que parte del compromiso que debe adquirir el agente de bienes raíces es el de mantenerte informado constantemente respecto al proceso de compra venta y de pagos. El agente debe además mantenerte informado respecto al momento en que se cierra el contrato o cuando se va a vencer o culminar un contrato ya acordado y lo debe hacer, en dicho caso, con tiempo de anticipación. No permitas que te estafen, infórmate muy bien.

¿Cómo sé que una inmobiliaria es legal?

Pueden ejercer como agentes inmobiliarios aquellos que cumplan con los requisitos de calificación profesional establecidos en tu país; todas las personas físicas o jurídicas que estén en capacidad mental y profesional de hacerlo. Pareciera que esta respuesta abarcara mucho y a casi todos, ¿no es verdad? Por eso, aquí te van pautas mucho más puntuales para que no te metan los dedos en la boca: ¿Qué requieren los agentes inmobiliarios para ejercer dentro del marco de la ley?

1. Disponer de un establecimiento público -a menos de tratarse de una inmobiliaria virtual-.

2. Haberse capacitado previamente según las regulaciones de su país.

3. Contar con garantías -vigentes- para de este modo poder responder por las grandes cantidades de dinero que reciban.

4. Contar con una póliza de responsabilidad civil -igualmente vigente- para así poder responder en medio de su labor como mediadores. Recuerda que tanto la póliza como las garantías -y sus dimensiones- dependerán del número de establecimientos que maneje la inmobiliaria en particular.

¿Qué son los agentes inmobiliarios virtuales?

Los agentes inmobiliarios virtuales son un concepto que, como imaginarás, es un tanto nuevo y que se ha posibilitado mediante el desarrollo y avance de las distintas tecnologías; quizás por esto mismo aún no tengas pleno conocimiento de su definición y funciones pero, no te preocupes, pues nosotros tenemos la respuesta hasta a tu más mínima duda. Así las cosas, y mediante el uso de las distintas tecnologías de comunicación y la internet, los agentes inmobiliarios virtuales han llegado a ocupar su puesto en el mercado actual. En este orden de ideas, todo el proceso de dichos agentes llega a materializarse en distintos sitios web en las que actúan -perdonen nuevamente la redundancia- dos actores principales que son: 1. Los oferentes y 2. Los demandantes de propiedad; o, en otras palabras, quienes ofrecen y quienes desean adquirir. Hoy por hoy, este tipo de sitios web proporcionan entonces un lugar de encuentro entre ambos agentes para así poder intercambiar contactos entre quienes quieren vender y aquellos que quieren arrendar, alquilar o comprar propiedades. Y es que ¿para qué clasificados o páginas amarillas impresas y poco prácticas cuando se está en pleno 2016? Así que, ya sabes, optimiza tu modo de búsqueda -y tu tiempo- recurriendo a este tipo de inmobiliarias pero, claro, sin dejar que -una vez más- te metan gato por liebre.

¿Dónde puedo acceder a agentes inmobiliarios?

En homify ¡claro! Aquí podrás acceder a todo tipo de profesionales para ayudarte en todos tus procesos referentes a la compra, venta, construcción, renovación, remodelación y redecoración de inmuebles y viviendas. Queremos estar contigo a lo largo y ancho del proceso para guiarte, asesorarte y ser tu mano amiga en la que, siempre, puedas confiar. Nuestro interés no es otro que el de servirte y que, mediante nuestros eficaces sistemas de búsqueda, puedas acceder a los profesionales indicados para tus necesidades. Recuerda que aquí podrás filtrar tu búsqueda según tu país, ciudad o región; no olvides que es de suma importancia que tu agente viva cerca de ti o, al menos, entienda muy bien las regulaciones, permisos e implicaciones legales de tu barrio en particular para que así pueda asesorarte mucho mejor.

En homify podrás además hallar comentarios de antiguos clientes y datos de contacto con los que podrás acceder y comunicarte con los profesionales inmobiliarios que tanto necesitas. Por último, recuerda que -si bien tener un mediador podría ahorrarte muchos dolores de cabeza- nunca está de más mantenerte muy bien informado respeto a los precios en el mercado que varían dependiendo de las zonas y sus estratificaciones, así como de las alzas en los precios y las regulaciones -legales- de tu país y de tu zona. Después de todo, la idea es que tu mediador sea tu voz, tus oídos y tus ojos pero eso no quiere decir que debas ser mudo, sordo y ciego, ¿lo comprendes? Del desconocimiento surgen los malos contratos y de la ignorancia parten las migrañas así que, ya sabes, ¡infórmate y cúrate en salud de entrada!