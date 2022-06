El lujo de tener un jacuzzi

¿Qué podría resultar más placentero en este mundo que poder llegar a casa, luego de un largo y pesado día de labores, para sumergir tus problemas y afanes en un caliente y terapéutico jacuzzi? Te invitamos a zambullirte con nosotros y a aprender un poco más acerca del tema, ¿te parece? ¡Benditos sean todos aquellos que pueden disfrutar de tener su propio spa en casa!

¿Cuál es el origen de los jacuzzis?

Si bien en la actualidad son vistos como un elemento de lujo para casas y spas, no siempre lo fue así. Y es que, de hecho, el concepto nació con el propósito de saciar otra necesidad un tanto más puntual y -si se quiere- menos glamorosa: procurar aliviar la artritis reumatoide que padecía el hijo de Candido Jacuzzi. Así las cosas, Candido decidió incorporar a la bañera de su casa un motor que inyectaba aire una vez esta se encontraba completamente llena para de este modo aliviar las molestias y dolores de su hijo. Fue así como, de un invento casero y motivado por el amor, surgió lo que hoy conocemos como la bañera de hidromasaje. Adoramos los términos y conceptos que traen consigo una historia detrás de ellos, ¿tú no?

¿Qué beneficios físicos o para la salud tienen estos?

¡Son muchos los beneficios! Por un lado, tenemos los beneficios físicos, como tal, y por otro lado tenemos los mentales -o aquellos que se refieren a nuestra psiquis-; recuerda que, al final del día, ambos son igualmente importantes pues la ciencia ha logrado comprobar que, en efecto, sí podemos morir de estrés. ¿Has oído hablar de la somatización y de cómo podemos transferir nuestros problemas emocionales a nuestro cuerpo y evidenciarlos en nuestra salud física? En efecto, un jacuzzi puede acabar con ambos problemas: las molestias del cuerpo y las de la mente; así que ¿qué podría resultar más terapéutico que eso? Y es que, desde la antigüedad, los masajes con agua a presión han sido considerados como un excelente tratamiento para los dolores, en especial, de índole muscular.

Como si fuera poco, sumergirte en uno de estos estanques idílicos podría prevenirte de padecer -o incrementar- síntomas provenientes a distintas y comunes afecciones mentales tales como: la ansiedad, el insomnio y el estrés, entre otras. Finalmente, estos aparatos procuran no solo masajear sino, además purificar la piel y nuestros organismos eliminando toxinas al sumergirnos en ellos y en su calor; calor que, por cierto, es ideal para abrir tus poros y dejarlos que respiren libremente.

Otros de los beneficios incluyen los siguientes: mejora en la circulación arterial y mejora en la respiración y dilatación de los bronquios. ¿Tienes una tos incontrolable? Entonces, quizás, el vapor de tu tina pueda ayudarte con eso a manera de expectorante -no todo en esta vida son pastillas ni jarabes-. Lo mejor que ofrece este tipo de terapia hídrica y, por demás, natural es que -al serlo- no tiene implicaciones, repercusiones ni mucho menos efectos secundarios; recuerda que, después de mucho uso, hasta el jarabe para la tos produce gastritis.

¿Cómo funcionan los jacuzzis?

Es simple -y a la vez milagroso- pues su funcionamiento gira, básicamente, en torno al masaje que producen los chorros del agua mezclado con el aire a presión que choca con nuestros cuerpos. El agua es impulsada por una bomba a potencia que puede ser regulada para mayor o menor intensidad; por supuesto, el nivel de potencia se mide o regula según qué tan intensos deseamos que sean nuestros masajes. ¿Quieres masajes extremos y fuertes para aliviar tensiones y molestias puntuales o prefieres masajes muy suaves y apacibles que logren calmarte? Al final, todo depende de la situación o de las mismas necesidades de cada persona.

Existen unas boquillas por las que sale el agua -si has estado dentro o cerca de un jacuzzi seguramente sabrás a lo que nos referimos-; pues bien, dichas boquillas tienen a su vez diferentes tamaños y configuraciones que varían según las funciones del hidromasaje. Otra variante que determina el tamaño de las boquillas y su uso es, en esencia, la parte del cuerpo que deseamos masajear o hacia la que queremos direccionar los chorros -a potencia- de agua. En la actualidad, la técnica se ha venido mejorado y perfeccionando; razón por la que hoy contamos con nuevas y renovadas funciones como la de la cromoterapia (que hace uso de la iluminación led) y la aromaterapia (que combina frescas y relajantes fragancias a la terapia).

¿Se te viene a la mente un baño lleno de burbujas y de aromas? Esto no siempre fue así sino hasta que el concepto de los baños fue mutando. Y es que, anteriormente, a los baños se les veía como espacios relegados estrictamente al campo de lo funcional según su utilidad y las necesidades que saciaban y sacian; mas sin embargo, en la actualidad eso ha cambiado y a los baños se les ha entendido, poco a poco, como aquel recinto sagrado donde purificar el cuerpo pero también el alma.

¿Qué tipos hay en el mercado?

En el mercado existen muchas -muchísimas- formas y tamaños de jacuzzis prefabricados a los que puedes recurrir. Por un lado, tenemos los que son hechos en fibra de vidrio y, por el otro, aquellos que se fabrican con acrílicos. También existe otra entretenida y práctica opción que son aquellos hinchables, los cuales podrás montar y desmontar a tu antojo y sin problemas.

¿Dónde puedo encontrar ideas de jacuzzis?

homify es el lugar indicado al que acudir en busca de un poco de inspiración -bien sea para piscinas o para este tipo de baños terapéuticos y masajeadores-. Ingresa ya a homify y, sin dudarlo, da clic en la sección de Spa para así inspirarte con todos los spas caseros que se hallan a lo largo y ancho del globo. Y es que aquí tenemos además ideas para saunas y para turcos.

¿Quieres además de inspirarte, averiguar qué profesionales podrían ayudarte a hacer u propio spa en casa? En homify contarás con un excelente sistema de búsqueda que te ayudará a filtrar todo según tu país, ciudad y región. No olvides que instalar uno de estos baños no es nada simple y que requiere de mucho conocimiento. Un profesional te ayudará a elegir el material indicado sobre el que irá tu jacuzzi -no todos los decks ni todas las maderas ni todos los materiales son aptos para llevar a cabo esta noble misión-. Ingresa ya y adquiere los datos de contactos de distintos profesionales listos y deseosos por ayudarte; accede a sus perfiles de Facebook y cotiza sus precios para así tomar la mejor decisión posible.

¿Quieres una bañera de hidromasaje minimalista y con trazos muy rectos y geométricos adornada por colores neutros o contratantes? En homify tenemos cientos de ideas para lograr dar con el estilo que tanto deseas. ¿Quieres, por el contrario, una bañera que te distinga del resto por su originalidad? Entonces recurre a formas circulares y extrañas que te resulten fascinantes. ¿Quién dijo que todas las bañeras debían ser iguales, blancas y aburridas? Abre tu mente, piensa por fuera del molde, asesórate por talentosos expertos y ¡recurre a nuevas formas, acabados y tonalidades!

¿Qué ventajas tienen los jacuzzis portátiles?

Son muchas las ventajas de aquellos que son portátiles pues podrás instalarlos y desinstalarlos en cualquier lugar -en tu jardín o junto a tu piscina, en interiores o en exteriores-. Su reducido peso les hace fáciles de transportar y, por lo mismo, son capaces de ponerse a funcionar en muy poco tiempo. Además, son hechos a base de materiales sintéticos y es por esto que, al hincharlos, son capaces de adquirir forma sin necesidad de instalaciones previas. Solo necesitarás una toma de corriente y rellenarlo de agua con una manguera y ¡ya está!; ¿ves lo sencillo y provechoso que es? Son más las ventajas que las desventajas, sin dudas.

A su vez, este tipo de bañeras portátiles vienen totalmente equipada con un sistema de bombeo de agua que permite que todo cobre vida y sentido sin importar donde se encuentre. ¿Te le medirías a comprar una bañera hidráulica que sea portátil?