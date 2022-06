¿Estás pensando en tener un invernadero o un huerto en casa? ¿Adoras los jardines y te consideras un apasionado de la naturaleza y de la diversidad? Hoy homify quiere enseñarte un poco más acerca de lo que es, en realidad, un jardín botánico (sus características, su historia y demás). Para empezar, los jardines botánicos o hortus botanicus -en latín- son jardines pensados para la conservación de la diversidad vegetal y -si se quiere- su investigación, divulgación y enseñanza. Cuéntanos qué dudas tienes acerca de estos jardines y si quieres aprender a emularlos desde casa pues, en homify, tenemos las respuestas a todas y cada una de tus inquietudes.

¿De dónde surge el concepto botánico?

El concepto nace desde la época del renacimiento -época de grandes avances en el campo de la tecnología, las ciencias y el arte-. El renacimiento se destacó entonces por su afán por conseguir más y más conocimiento enciclopédico para atesorar en nuestros libros del conocimiento. En un principio, se tomó por referencia a los jardines de la Edad Media los cuales se destacaban por su sencillez y evidente hermosura. En sus inicios, un jardín botánico solía dedicarse únicamente a las plantas de orden alimenticio y/o medicinal; ¿ves lo mucho que hemos avanzado? Según la historia de este tipo de jardines, los primeros fueron construidos por musulmanes que se ubicaban en el siglo XIII -vaya si el proceso ha sido largo-. Así las cosas, el primer jardín de esta clase tuvo por nombre “El jardín de las plantas de Montpellier”; a partir de allí, los siguientes jardines de esta especie fueron siendo fundados en distintas universidades a lo largo y ancho del globo.

¿Qué objeto tienen los jardines que son botánicos?

Son varios los objetivos que son perseguidos y logrados por este tipo de jardines; sin embargo, sus objetivos principales son, sin dudas, los siguientes:

1. La conservación: lo primero que se propone todo jardín botánico es la óptima conservación de las plantas que habitan allí -bien sean locales o exóticas-. La idea es la de proteger a aquellas especies en riesgo o peligro de extinción, asegurándoles las condiciones idóneas donde vivir. -Nota: para poder cumplir con este objetivo a cabalidad se debe estar muy, pero muy, empapado en el tema para así no cometer errores que podrían salirle muy caros a la naturaleza-.

2. Investigación: un segundo objetivo suele ser la investigación. Dentro de los estudios que tienden a realizarse en este tipo de contextos se encuentran, por ejemplo, el de la taxonomía o el estudio de la botánica; sumado a esto, se investiga además la adaptación de distintas especies exóticas al plantarlas fuera de su hábitat usual. La investigación realizada en este tipo de jardines resulta de vital importancia y, de hecho, ha sido una base muy sólida para el desarrollo no solo de la agricultura sino también de la industria y de los avances medicinales alrededor del mundo. En la actualidad, muchos de estos jardines han dedicado o volcado sus investigaciones, puntualmente, al estudio de la ecología el cual analiza la relación entre las plantas y, nosotros, los seres humanos. ¿Ves cuán interesante es este tema? No queremos ponernos muy técnicos ni nada pero es que a los temas serios e importantes se les debe tratar con la misma trascendencia.

3. La enseñanza: Un tercer propósito que cumplen este tipo de jardines es el de enseñar y, de hecho, su función educativa -así no lo parezca- resulta más que primordial. Allí se enseña entonces desde la minuciosa clasificación de las plantas hasta datos y tips básicos de jardinería -tips que por cierto tienes siempre al alcance de tu mano en homify-. Recordemos entonces que solo mediante la educación podremos permitir que los conocimientos en el área de la botánica o en cualquier otra área- sean conservados al igual que las plantas y puedan saltar de generación en generación perfeccionándose.

4. Sensibilización: Educar cumple, a su vez, un cuarto propósito que es el de crear consciencia medioambiental en las personas; no olvidemos que es importante que todos (niños, padres, abuelos) comprendamos, a profundidad, la importancia de preservar y conservar nuestro hábitat.

5. Turismo: Si bien existen jardines de este tipo que son públicos y otros son privados; los privados cumplen así mismo con el propósito de atraer al turismo ecológico de forma deleitante e ilustrativa.

¿Cuáles son las características de este tipo de jardines y qué tipos de jardines botánicos existen?

Las características, así como las especies y los hábitats varían dependiendo del jardín botánico del que estemos hablando; sin embargo, existen ciertos patrones básicos como por ejemplo los propósitos que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, como en todo campo, el campo de la botánica cuenta con especializaciones o, por así decirlo, con ramas que se dedican, exclusivamente a determinadas especies o plantas. ¿Quieres conocer todos los distintos énfasis que existen? Aquí te van los principales:

1. Arboretum: se especializa en los árboles. 2. Palmetum: se enfoca en las palmeras. 3. Orchidarium: se trata de un jardín especializado en orquídeas. Cactarium: adivinaste; se enfoca en los distintos cactus. 4. Bambusetum: dedicado a los bambúes. 5. Alpinum: especializado en las distintas plantas de los Alpes o a aquellas que habitan las partes más altas de las montañas. 6. Fruticetum: enfocado en los distintos tipos de arbustos. 7. Jardín conservador: como su nombre lo indica, se dedica a la preservación -en este caso- de especies frutales. 8. Jardín Etnobotánico: se enfoca en aquellas plantas que se relacionan directamente con la existencia femenina y masculina. 9. Jardín ecológico: especializado en las especies vegetales y en su relación con su hábitat. 10. Jardines -botánicos- especializados en la flora local. 11. Carpoteca: estudia frutos clasificados. 12. Xiloteca: estudia maderas clasificadas. 13. Herbario: Colecciona plantas secas. 14. Invernadero: instalaciones especiales adecuadas para la preservación de especies exóticas que necesitan determinadas atmósferas para subsistir.

¿Cómo funcionan?

Por lo general, los jardines de este tipo que tienen dimensiones muy grandes se dividen en varios sectores donde se llevan a cabo diversas actividades como por ejemplo:

1. La colección de plantas vivas: todas deben encontrarse debidamente etiquetadas y, bajo ninguna circunstancia, deben ser confundidas entre sí.

2. Colecciones de plantas secas o herbarios: en los herbarios se guardan plantas secas; en la actualidad, el herbario más grande del mundo se encuentra en parís en el Museo Nacional de Historia Natural donde se hallan más de 8 millones de especies herbarias. El propósito de los herbarios es, ante todo, preservar la memoria de aquellas plantas que -alguna vez- habitaron nuestro planeta; bien dicen por ahí -o decimos nosotros- que quien no tiene memoria no tiene historia y nosotros ¡adoramos tener historias por contar!

3. Los semilleros: se trata de lugares frescos y secos en los que se plantan semillas de especies vegetales; semillas que, por cierto, deberían contar con la máxima pureza genética. Estamos hablando entonces, en otras palabras, de bancos de semillas que se conservan en cámaras frías o congeladores. A esto le llamamos nosotros una bien dotada reserva, ¿eh?

4. Cosecha de semillas: para poder tener bancos de semillas primero se debe llevar a cabo -ineludiblemente- otra actividad que es, claro, la cosecha misma de las semillas. Lo que se hace entonces durante esta actividad en particular es extraer una pequeña parte del tallo sin dañar o comprometer a la planta madre. Cada cosecha debe estar muy bien etiquetada estableciendo, principalmente, el nombre del género de la especie, lugar y fecha en la que fue recogida. Posteriormente las semillas son clasificadas y seleccionadas para luego ser limpiadas.

5. El depósito de las semillas: esta es la siguiente actividad que suele realizarse en este tipo de jardines. Una vez las semillas son cosechadas y almacenadas en semilleros deben ser, posteriormente, sembradas y cultivadas para luego poder ser analizada y servir como objeto de investigación. ¿Ves que todo este asunto va mucho más allá de jardines o zonas verdes bonitas y refrescantes?; aquí lo que hay es enorme y basto trasfondo por descubrir y nos encanta que puedas descubrirlo de nuestra mano.

6. La colección de frutos: aquí se reúnen las distintas semillas que dieron vida a los distintos frutos; a este lugar se le conoce como la carpoteca y es el sector donde los visitantes se pueden deleitar de lo lindo con toda la gracia de nuestra naturaleza.

Dan ganas de salir al aire libre y tirarse en el pasto a disfrutar de los lindos paisajes cuando se tocan este tipo de teas, ¿no lo sientes así?

¿Dónde puedo conseguir ideas para tener mi propio herbario o huerto en casa?

La respuesta a esta pregunta es solo una: ¡en homify por supuesto! En homify contamos con dos secciones que te podrían interesar mucho en caso de estar interesado en este tipo de temas: nuestra sección de jardines y nuestra sección de DYS (do it yourself) o hazlo tú mismo. En la sección de jardines encontrarás desde jardines regulares, comunes y silvestre -aunque igualmente hermosos- hasta jardines con huertos, invernaderos y herbarios; Asombroso, ¿no lo crees?

Si lo que deseas es aprender a construir tu propio huerto con tus propias manos para sembrar desde casa y alimentarte de lo que allí produzcas entonces ingresa, sin temores, a nuestros instructivos tutoriales para que aprendas a hacer todo por ti solo ¡y con éxito! Recuerda que no tienes que contar con zonas verdes inmensas o demasiado extensas para ayudar a nuestro medio ambiente; cada granito de arena cuenta y tú, desde tu casa, puedes añadir el tuyo.