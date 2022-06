3 casas a las que les bastó tener un solo piso

Díganos si no han quedado boquiabiertos. Y es que, si bien esta original casa no cuenta con varios pisos sí cuenta con dos niveles que se dividen por una pequeñísima rampa y unos cuantos escalones. Esta terraza nos ha enamorado a primera vista ya es un hecho, cupido -el cupido de la arquitectura- nos ha flechado. No podemos dejar de mirar aquel spa con sillas sumergidas en él para pasar el rato entre amigos y familiares. esta vivienda se lleva un A+ en calificación, ¿no lo crees? Si lo que los inquilinos del lugar querían un lugar donde entretenerse sin necesidad de salir de casa, dieron en el clavo.