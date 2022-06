6 ideas para sacar lo mejor de tu sala pequeña

Si no quieres quitarle nada al diseño de una sala clásica, ajustarlo a un espacio reducido no es tan difícil como se pensaría. Un par de sillones frente a la ventana que más te guste, un sillón frente a éste o a una chimenea y… ¡estás hecho! Una sala que no tiene nada que envidiarle a los grandes salones de película que tanto nos gustan. Todos los componentes indispensables para una sala, ajustados tal cual necesitas a tu espacio y sin importar su tamaño.

