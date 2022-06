¡Tips para un hermoso balcón!

En cuanto a la gama que debes buscar para tu balcón frontal, hay colores específicos que te ayudarán a dar la impresión correcta. Al no recibir mucha luz natural queremos aumentar la llegada de ésta de cualquier forma que podamos, así que los colores claros serán tus aliados por reflejar mejor la luz y dar la sensación de que está presente en mayor cantidad. Una nota para acotar es que no cualquier color claro es tu mejor opción: el color blanco solo y como base no queda bien pues se ensucia o da la impresión de estarlo muy rápido.

Para contrastar, los colores vibrantes te serán muy útiles en accesorios y pequeñas porciones para sacarle vida al espacio.