10 terrazas de diseño singular

A quien no le gusta una terraza; si ese el lugar a donde vamos a relajarnos después de un arduo día de trabajo. Una buena terraza puede brindarnos nuestros mejores momentos, de eso no hay duda. Y existe una gran variedad de estilos que puedes aplicar para que sea tal como la has soñado. Hoy día la terraza se a convertido en extensión de nuestra casa. Casi siempre el estilo que predomina en el interior es llevado al exterior, al jardín y a la terraza. A continuación veremos 10 estilos que te ayudaran a descubrir el estilo de terraza que va mejor contigo y con el diseño interior de tu casa.