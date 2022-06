Los 7 trucos de la decoración que nunca te contaron

Es hora de asumir la gran importancia que tiene la iluminación en el diseño y decoración de una habitación. Lo primero es saber combinar la iluminación natural con la artificial. La luz natural crea un relajante espectro de luz pero no está siempre disponible y no puede llegar a todos los rincones. Para esos casos está la luz artificial que también debemos estudiar bien para saber nuestras opciones: No se limita a lámparas en el techo, podemos acentuar incluso los peldaños de una escalera.