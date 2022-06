Renueva tu terraza sin gastar mucho

ITAO

¿Quién dijo que en la terraza solo van sillas prestas para la intemperie?; claro que no. Si cuentas con un techo -ya sea movible o no- tus opciones se multiplicarán y podrás, si lo quieres, poner lindos y cómodos sofás donde sentarse o recostarse será un placer; eso sin mencionar que añadirá elegancia y glamour a tu terraza. Sin embargo, sabemos que no todas las terrazas vienen con techo incorporado, bien sea por razones de plata o por gustos y/o necesidades; en este caso, recomendamos entonces buscar alternativas para acomodar a tu familia e invitados y nos referimos, puntualmente, a aquellas alternativas que pueden instalarse y retirarse con facilidad.

Opción #1: Cuelga unas coloridas y relajantes hamacas.

Opción #2: Pon un par de cómodos puffs donde sentarse a pasar el rato.

Opción #3: Pon unos cuantos colchones en las que sentarse en el piso para meditar o simplemente para contemplar el paisaje.