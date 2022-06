Este apartamento ultra-moderno, ¡se te antojará!

¿A qué se va a los baños?; a relajarnos, limpiar y lavar nuestros cuerpos y nuestras mentes pero -además- nuestros espíritus. Este baño, in dudas, se presta muy bien para cumplir con aquel aspecto terapéutico tan esencial en esta íntima zona de la casa dado a su color y a su evidente presencia natural. ¿Ya notaste que el grifo sale del espejo? Son esos pequeños detalles los que denotan profesionalismo y creatividad. Y ¿quién dijo que tu baño, por ser privado y no estar expuesto a extraños, no merece de un bonito y elegante candelabro?

Tip: recuerda que para espacios reducidos lo mejor es añadir espejos más grandes y paredes, muebles, pisos y techos blancos o -de preferencia- claros.