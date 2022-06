Cambio extremo de casa oscura y en ruinas a una casa blanca e iluminada

Así lucía anteriormente el baño: anticuado, obsoleto, feo, viejo, sucio y pasado de moda. Puede que en realidad el baño no estuviese sucio pero sus materiales, colores y viejas baldosas daban esa impresión; las cosas como son, este baño no lucía NADA bien. Uno podría pensar que para este baño no existía arreglo ni solución pero -no es así- para cada reto existe un diseñador o un arquitecto listo para poner todo su talento en disposición de un buen y mejorado diseño; y hablando de eso…