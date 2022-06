7 vestidores ideales para organizar tu ropa y zapatos (y ahorrar espacio)

Tras tu cama, esa pared, ese espacio que tienes para construir tu bello vestiere, simplemente no lo selles, no le agregues puertas co cortinas, es mejor déjalo abierto, bien iluminado y con un gran espejo de suelo a techo. Dale un estilo un poco pop o Hollywood para que haya mucha luz ahí. Ubica solo un mueble para tus cosas. Lo ideal en este pequeño espacio y ejemplo, es que todo sea del mismo color, así le estarás dando un estilo moderno y sofisticado, como los de una boutique.

Excelentes ideas, lindas decoraciones, si quieres saber más te invitamos a leer Ideas maravillosas para vestidores de ensueño