Una terraza que pasó de desastrosa ¡a hermosa!

Así lucía anteriormente esta espaciosa terraza que, pro demás, carecía de todo menos de potencial. Metales oxidados, revestimientos desteñidos y plantas en mal estado; de esto se componía, básicamente, esta terraza antes de ser rescatada del descuido y, claro, del mal mantenimiento.

No olvidemos que mantener nuestras terrazas y balcones, así como nuestros jardines y demás exteriores, no es necesariamente tarea fácil -más bien todo lo contrario-. El mantenimiento de exteriores requiere de esfuerzo pero, más que nada, de planeación; después de todo nunca es fácil resguardar el diseño y el estilo de la bipolar intemperie, ¿eh? No olvides que en homify te enseñamos qué tipo de luces son aptas para áreas sin techo y qué materiales son resistentes a las lluvias y los climas muy extremos…