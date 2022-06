Cómo hacer un deck de madera para la terraza

Nuestra madera y, por lo mismo, nuestro deck no lucirá elegante ni será del todo funcional si antes no aplicamos los respectivos tratamientos en él. Recuerda que, una vez instaladas las vigas y als tablas que compondrán tu futuro deck, deberás impregnarlas -todas- con barniz, tinte, puntura o algún otro tipo de protector de madera. No olvides no saltarte, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, este vital paso pues esta será la única forma de garantizar la protección de la madera contra distintos agentes naturales como: el agua, el sol y sus potentes rayos, insectos, las lluvias, termitas y demás.

Tip: Más que un tip, este e sun sabio y reconocido refrán que, en este caso, aplica… más vale prevenir que lamentar. .