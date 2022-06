Ingeniosa casa moderna con sus planos, ¡para inspirarte!

Los trazos rectos, las figuras geométricas, los colores y tonos claros contrastados por pequeños elementos decorativos -y funcionaes- negros, la eficaz iluminación, el diseño en particular de esta cocina, la disposición de los distintos muebles; todo nos indica que este diseño no es otra cosa más que ¡óptimo! Quizás no se trate de una vivienda rústica pero eso no quiere decir que no t e puedas sentir como en casa, ¿lo ves?