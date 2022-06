6 pasos para construir tu propia parrilla

¿Qué puede ser más delicioso que disfrutar de una buena parrillada entre amigos o familiares? ¿Eres de aquellos que ama ser anfitrión y cocinar para un grupo de personas para así alimentarlos y entretenerlos al aire libre y rodeados por el olor de la brasa? Entonces este tutorial, sin dudas, ¡está hecho a tu medida! Aprende, de la mano de homify, como construir tu propia parrilla en 6 simples pasos. Te aseguramos que es mucho más sencillo de lo que crees y mucho más satisfactorio de lo que te imaginas. ¡Comencemos!

