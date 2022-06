¡Las mejores plantas para interiores!

Tal y como su nombre lo indica, estas plantas son suculentas al ojo y deleitantes al interior de tus hogares. Recomendación: riega a tus lindas suculentas dos veces al mes y no olvides mojar la tierra pero NO las hojas. Y es que, OJO, si bien las plantas para interiores requieren de menos cuidados, esto no quiere decir que no debamos cuidarlas y protegerlas. En el caso de las suculentas, por ejemplo, su abono debe ser de buena calidad para que así puedan crecer sanas y salvas.

Norma: Cuida a tu jardín dentro de casa tanto como a tu jardín en exteriores.