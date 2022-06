7 errores a evitar al decorar tu habitación

Añadiéndole una alfombra puedes bien sea asegurarle a tu habitación un ambiente cálido y acogedor… O por el contrario crear un desastre de incomodidad y artículos que no van. El factor predominante a tomar en cuenta al escoger la alfombra indicada para tu dormitorio particular es su tamaño: que no sea muy pequeña para el contexto (en la que no se entienda ni siquiera su función), ni muy grande que sature y empequeñezca el resto.