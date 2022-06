6 ideas BUENÍSIMAS para un balcón pequeño

La mayoría de las casas están rodeadas de patios, jardines o terrazas, en cambio en los apartamentos solo cuentan con pequeños balcones, a veces son tan diminutos que no sabemos cómo decorarlos… Pero hoy es día para que aprendas a cómo sacarle el jugo a tus espacios. Esto no significa que tienes que olvidarte con del espacio al aire libre que siempre quisiste tener en casa, al contrario representa un reto a tu creatividad para que pongas todo el empeño, utilices y uses de manera inteligente cada centímetro cuadrado, colocando plantas, un buen mobiliario, plantas, incluso un pergola que ayude a generar un poco de sombra, todo se trata de tener una buena distribución, escogiendo elementos de calidad.