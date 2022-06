Simple pero moderna, esta casa te cautivará

Quedarse por las noches en casa no tiene porque ser aburrido, en todo interior moderno deben encontrarse áreas de recreación en las que puedas pasar a gusto el viernes por la noche en compañía de tus amigos. Y esta propiedad no se ha olvidado de ello, he aquí este sencillo pero indispensable mini-bar ideal para ver ese partido de fútbol o para tomarte unas copas en compañía.