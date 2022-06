¡7 pasos para tener el apartamento de tus sueños!

Por lo general, los apartaestudios se construyen bajo la tendencia de espacios abiertos, un diseño que tiene grandes ventajas y algunos puntos no muy positivos, como puedes ver en el artículo titulado Espacios abiertos: ventajas y desventajas de esta tendencia. Por ello, el primer paso para alcanzar el apartaestudio de tus sueños tiene que ver con marcar claramente las diferencias entre los espacios de la casa. Esto no significa que debas construir muros para separarlos, más bien, lo que debes hacer, es aprovechar muebles, elementos decorativos y colores que separen la cocina de la sala, el estudio de la habitación, etc.