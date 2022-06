6 estructuras de madera que te inspirarán

Ahhhh; las pérgolas siempre logran sacarnos un suspiro, pero en especial si son hechas en madera. ¿Qué me dicen de esta linda idea para decorar sus patios y terrazas brindándoles una cierta estructura? Otra opción sería la de colgar plantas sobre aquella pérgola para así generar una especie de techo verde o natural que pudiese 1. protegernos de los rayos del sol y 2. adornar de forma adorable y romántica nuestros exteriores. Solo necesitarás madera gruesa e ingenio para crear formidables estructuras como estas, ¿lo ves? Así que, ya sabes, ingresa sin más preámbulos a nuestra sección DYS o DO it yourself y aprende a hacer todo este tipod e cosas ¡por ti mismo!